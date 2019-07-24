Допомагав беркутівцям: одіозний кандидат потрапив у Раду, отримавши 200 голосів

У Донецькій області в 51-му мажоритарному окрузі кандидату на позачергових парламентських виборах знадобилося всього 220 голосів для перемоги.

Як зазначено на сайті Центральної виборчої комісії, самовисуванець Олександр Ковальов набрав 33% голосів жителів села Зайцеве. Деякі його опоненти не набрали жодного голосу.

В офіційній біографії Ковальова зазначено, що йому 52 роки і родом він із Макіївки, але нині живе в Києві. Також сказано, що він є пенсіонером.

Олександр Ковальов

Правда, за інформацією журналіста Марини Петік, Олександр Ковальов був головою організації афганців "Ніхто крім нас". А в період Революції Гідності міг допомагати беркутівцям вивозити зброю з Майдану.

Також у цьому він зізнався ще в 2016 році, пише "Громадське". "На той момент, у 2014 році, ми дійсно допомагали всім, хто до нас звертався, з обох сторін. Зокрема й міліції. Тоді всі намагалися піаритися з приводу "Беркута", і всі пропонували вивезти "Беркут" із Києва", – розповів Ковальов.

Варто зазначити, що 51-й округ цікавий і не тільки одіозним переможцем, а й дивними кандидатами, які програли. Так, в окрузі балотувалася нардеп Надія Савченко, яка отримала лише 8 голосів виборців. Її колега з парламенту Наталія Веселова, яка також вирішила випробувати удачу, отримала вдвічі менше.

Водночас 11 кандидатів в окрузі не отримали жодного голосу. 5 кандидатам вдалося загітувати лише по 1 виборцю (або, можливо, проголосувати за самих себе).

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними опрацювання 99,39% протоколів, найбільше голосів отримує партія "Слуга народу" – 43,17%. На другому місці розташувалася "Опозиційна платформа – За життя" із 13,01%. Третю позицію, всупереч усім прогнозам і даним екзит-полів, раптово посіла ВО "Батьківщина", набравши 8,18% голосів виборців. Партія "Європейська Солідарність" набирає 8,11%, а "Голос" – 5,83%.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся