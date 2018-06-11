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На Донбасі немає України - Клімкін

1.8тЧитати новину російською

На окупованому Донбасі не залишилося України, хоча там до сих пір є українські територія і громадяни.

"Сьогодні на окупованому Донбасі українська земля і українські громадяни, але немає України. Потрібно туди повернутися", - написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Також він окреслив потрібні кроки для повернення окупованих територій.

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"Всі ЗМІ говорять про Сінгапурі (12 червня там повинен пройти саміт лідерів США і КНДР. - Ред.), а нам своє робити: реальна безпека під контролем ОБСЄ і миротворців, звільнення наших хлопців і справжні вибори, організовані Україною та міжнародною спільнотою - це шлях до миру", - також написав Клімкін.

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Нагадаємо, раніше Клімкін оцінив "пропозицію" підірвати Кримський міст .

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Теми
Російсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Павло Клімкін
Місце
Україна
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Русский Солдат
Русский Солдат
На Донбассе уже нет и никогда больше не будет ничего украинского. Геть, свидурни.
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