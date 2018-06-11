На Донбасі немає України - Клімкін

На окупованому Донбасі не залишилося України, хоча там до сих пір є українські територія і громадяни.

"Сьогодні на окупованому Донбасі українська земля і українські громадяни, але немає України. Потрібно туди повернутися", - написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Також він окреслив потрібні кроки для повернення окупованих територій.

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"Всі ЗМІ говорять про Сінгапурі (12 червня там повинен пройти саміт лідерів США і КНДР. - Ред.), а нам своє робити: реальна безпека під контролем ОБСЄ і миротворців, звільнення наших хлопців і справжні вибори, організовані Україною та міжнародною спільнотою - це шлях до миру", - також написав Клімкін.

Сьогодні в окупованому Донбасі є українська земля та українські громадяни, но немає України. Маємо туди вернуться. - Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) June 11, 2018

Всі ЗМІ говорять про Сінгапур, а нам своє делать: реальна безпека під контролем ОБСЄ та міротворців, звільнення наших хлопців та справжні вибори, організовані Україною та міжнароднім співтоваріством - це шлях до миру. - Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) June 11, 2018

Нагадаємо, раніше Клімкін оцінив "пропозицію" підірвати Кримський міст .