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"На Донбасі – не сепаратисти": у Зеленського відповіли на ультиматум Путіна

1.1тЧитати матеріал російською

Жителі Донбасу не є сепаратистами на відміну від маріонеток Кремля, які очолюють угруповання "ДНР" і "ЛНР".

Про це заявив радник команди президента України Володимира Зеленського з політичних питань Микита Потураєв пояснивши, до кого відносяться слова глави України, повідомляє "Новости Донбасса".

"Путін говорив, що треба не обзивати людей і не називати їх сепаратистами. Ми і так всіх називаємо своїми іменами - маріонеток Путіна ми так називаємо. Ми не відторгаємо людей з окремих районів Донецької та Луганської областей - ми з ними говоримо", - сказав Потураєв під час дискусії "Нова політика на Донбасі" в Києві, яку організувала "ЗеКоманда".

Микита Потураєв

Микита Потураєв

Також він висловив жаль, що на непідконтрольних територія люди з російських і сепаратистських ЗМІ почують президента Росії Володимира Путіна, але навряд чи почують позицію команди Зеленського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що "конструктивний діалог з Києвом можливий, якщо Зеленський почне виконувати свої передвиборні обіцянки, включаючи встановлення прямих контактів з власними співвітчизниками на Донбасі, переставши називати їх сепаратистами".

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Тема
Війна на Донбасі
Особи
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін
Місце
Україна
Тег
терористи "ДНР"
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