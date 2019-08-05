На Донбасі не бував? З'ясувалося, кого Зеленський призначив командувачем ОС

Новопризначений командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко був начальником оперативного командування "Північ", розташованого в Чернігові.

Інформацію про військового розшукала "Страна". При цьому наголошується, що даних про те, що Кравченко залишав Чернігів і служив на Донбасі, журналісти поки не виявили.

Відомо, що командиром "Півночі" військовослужбовець був призначений у 2017 році. До цього працював заступником начальника штабу в тому ж ОК.

Генеральське звання він отримав у грудні 2014 року указом п'ятого президента Петра Порошенка.

"Про нового командувача майже немає даних в інтернеті – у генерал-лейтенанта немає сторінки у "Вікіпедії", на відміну від усіх його попередників на цій посаді. Також його немає в соцмережах", – звернули увагу журналісти.

Володимир Кравченко

У декларації у Кравченка записана дружина Любов Василівна, яка працює в цій же військовій частині. У 2018 році вона задекларувала 72-метрову квартиру в Чернігові, а сам Кравченко в 2017-му майже гектар землі в селі Вознесенське.

Генерал-лейтенант є власником представницького Mercedes, проте не нового – 1998 року випуску. У нього двоє синів – Ігор та Олександр.

"Страна" також з'ясувала, що на подружжя оформлено понад 300 тисяч гривень кредитів у різних банках.

"Новий начальник ООС – особистість максимально непублічна. Його навіть призначили простим указом – без офіційного представлення президентом і поїздки на Донбас укупі з пресконференцією", – додали журналісти.

Нагадаємо, раніше посаду командувача Об'єднаних сил займав Олександр Сирський. Після кадрових перестановок він став командувачем Сухопутних військ Збройних сил України.

Олександр Сирський

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Володимир Зеленський призначив заступником глави Служби зовнішньої розвідки України Катерину Сляднєву.

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