Під землею 72 людини: на Донбасі гірники протестують через борги із зарплати

У місті Покровську (колишній Красноармійськ), що розташоване всього у 50 км від лінії розмежування, гірники шахти "Краснолиманська" почали акцію протесту під землею через заборгованість із зарплати.

Про це повідомляється на сторінці Покровсько-Мирноградської територіальної організації профспілки працівників вугільної промисловості у Facebook. "Шахтарі "Краснолиманської" відмовляються виїздити з першої зміни, оголосили підземний страйк із вимогою погасити заборгованість із заробітної плати", – йдеться у повідомленні.

За інформацією голови Незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця, 72 гірники залишилися під землею на горизонті 545 метрів у камерах колошахтного двору. Робітники першої зміни відмовляються підніматися на поверхню і вимагають повного погашення заборгованості за жовтень, листопад, грудень 2019-го і січень 2020 року.

Борги із зарплати перед працівниками ДП "ВК "Краснолиманська" на початок лютого становили понад 89 млн гривень. Зараз під землею 56 шахтарів, Частина вийшла наверх по їжу та воду. Про це OBOZREVATEL розповіла дружина одного з гірників Марина.

"Востаннє зарплату заплатили ще у жовтні. І все. Зрідка, коли ситуація загострюється, кидають подачку у 500-1000 гривень, і все. А зараз у хлопців просто увірвався терпець – на Новий рік діти залишилися без подарунків. І ми вже "доїли" останні гроші", – обурюється жінка.

"Виходять лише групи, щоб взяти хоч якусь їжу та воду, а потім спускаються назад. Бо керівництво шахти заборонило передавати їжу і питво під страхом звільнення. Наразі під землею 56 осіб. Це прохідники", – розповідає Марина.

Зараз у шахті працюють 2 тисячі осіб, включаючи адміністративний склад. А до початку бойових дій на Сході працювало близько 10 тисяч. "Гірникам уже повідомили, що якщо хтось незадоволений, можуть шукати іншу роботу. При цьому відкриті вакансії, в яких написано, що керівництво гарантує своєчасні виплати", – розповідає Марина.

Зарплати у гірників складають до 20 тис грн на місяць. "Стільки отримують прохідники, але їх заробітки залежать від виробітку. Фіксовані ставки у тих, хто служить у зоні АТО – 6-8 тис. грн", – каже Марина. З її слів, протести тривають уже кілька місяців.

У Міненерго України OBOZREVATEL сказали, що в курсі ситуації. А черговий транш на виплату зарплат має бути у другій половині лютого, ближче до березня.

"Щойно з'являються гроші, вони відразу йдуть на виплату зарплат. Але ситуація вкрай складна. Через теплу зиму споживається менше вугілля. І борги із зарплати зростають", – кажуть у Міненерго.

Раніше міністр енергетики Олексій Оржель заявляв, що запаси невикористаного вугілля становлять 3 млн тонн. "У нас головний споживач вугілля – електроенергетика. І щодня вугілля у нас споживається менше на 7-10%. Ми виходимо з опалювального періоду із 3 млн тонн вугілля на складах. Воно не спалюється в період, коли відбувається максимальне навантаження на систему", – каже він.

Як уже повідомляв OBOZREVATEL, у лютому уряд України погасив заборгованості з зарплати шахтарям дев'яти шахт, виділивши 163 млн гривень.

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