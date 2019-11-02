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2 листопада • оновлено в 13:23
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На догоду Путіну: стало відомо про тиск Франції на НАТО через українських моряків

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У НАТО відмовили Україні в пропозиції зустрічі генерального секретаря Альянсу Йенса Столтенберга зі звільненими з Росії українськими моряками.

Як написало DT.UA, українська сторона запропонувала організувати її в Одесі.

Головним противником ідеї, за інформацією джерел видання, виявилася Франція. Її представники заявили, що "не хочуть дратувати" Росію зустріччю, адже це може "зірвати мирний процес і негативно вплинути на організацію переговорів у нормандському форматі".

Франція тиснула на НАТО через українських моряків

Франція тиснула на НАТО через українських моряків

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Україна в НАТО: Зеленський висунув сміливу пропозицію Альянсу

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова громадської ліги "Україна – НАТО" Сергій Джердж заявив, що приїзд генерального секретаря НАТО Столтенберга до України – це не "візит ввічливості", а демонстрація серйозної підтримки з боку Північноатлантичного альянсу.

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Особа
Йенс Столтенберг
Місце
Україна
Тег
НАТО
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Ну вот, а натовцы так хотели выведать у вислоухих макряков секретные слова для встречи с российскими пограничниками : "Ахрессии не проявляю" , "Требую допомоги" " Хрю"
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70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
НАТО себя уважать бы не стала,встречаясь с бзделоватыми макряками.
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