На догоду Путіну: стало відомо про тиск Франції на НАТО через українських моряків

У НАТО відмовили Україні в пропозиції зустрічі генерального секретаря Альянсу Йенса Столтенберга зі звільненими з Росії українськими моряками.

Як написало DT.UA, українська сторона запропонувала організувати її в Одесі.

Головним противником ідеї, за інформацією джерел видання, виявилася Франція. Її представники заявили, що "не хочуть дратувати" Росію зустріччю, адже це може "зірвати мирний процес і негативно вплинути на організацію переговорів у нормандському форматі".

Франція тиснула на НАТО через українських моряків

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова громадської ліги "Україна – НАТО" Сергій Джердж заявив, що приїзд генерального секретаря НАТО Столтенберга до України – це не "візит ввічливості", а демонстрація серйозної підтримки з боку Північноатлантичного альянсу.

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