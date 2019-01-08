На депутата Бундестагу з "Альтернативи для Німеччини" здійснено напад

Внаслідок нападу правопопуліст Франк Маґніц зазнав тяжких травм. За даними поліції, нападники діяли з політичних мотивів.На главу осередку правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) у Бремені та депутата Бундестагу Франка Маґніца (Frank Magnitz) здійснили напали невідомі. За даними поліції, інцидент стався ввечері у понеділок, 7 січня, у Бремені і здійснений, ймовірно, з політичних мотивів.

У партії АдН повідомляють, що нападників було троє, їхні обличчя були закриті. Внаслідок нападу 66-річний Маґніц, якого повалили на землю і били по голові, зазнав тяжких травм. "Маґніца забили до півсмерті", - написав у Twitter очільник АдН Йорґ Мойтен (Jörg Meuthen). У АдН розповіли, що нападники утекли, коли в ситуацію втрутився будівельник, який ішов повз.

Екс-голова Зелених Джем Ездемір (Cem Özdemir) закликав якомога швидше знайти нападників і притягнути їх до відповідальності. У мікроблозі Twitter він написав, що насильство не можна виправдовувати навіть щодо АдН. Генеральний секретар Вільної демократичної партії в землі Північний Рейн -Вестфалія Йоганнес Фоґель (Johannes Vogel) також наголосив, що "насильство ніколи не може бути засобом вирішення політичних спорів".

Речник уряду ФРН Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) також засудив напад на депутата АдН. "Сподіваюся, що поліції вдасться упіймати злочинців", - написав він у Twitter. Своєю чергою, міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) зазначив, що нападники мають бути притягнуті до відповідальності. "Кожен, хто здійснює такий злочин, повинен бути покараний", - написав він у Twitter та додав, що насильство не має бути "засобом політичних дебатів".

Нагадаємо, ввечері 3 січня біля дверей офісу правопопулістської АдН в саксонському Дебельні пролунав вибух. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.