На ЧС-2018 з футболу вперше використають відеопомічники арбітра

Попри проблеми під час тестувань ФІФА дозволила використовувати систему відеопомічників арбітра VAR на Чемпіонаті світу з футболу в Росії. Таким чином ЧС-2018 стане першим подібним турніром, де застосовуватиметься VAR.Уперше на Чемпіонаті світу з футболу влітку 2018 року буде застосовано відеопомічники арбітра (Video Assistant Referee, VAR). Відповідне рішення у п'ятницю, 16 березня, ухвалив виконком ФІФА. Про це повідомив член вкионкому і голова Німецького футбольного союзу Райнгард Ґріндель (Reinhard Grindel) у Twitter.

"Тепер важливо, щоб команди рефері так були вишколені, щоб гарантувати чітку комунікацію і бездоганне втілення (нових правил. - Ред.). Це нам пообіцяв президент ФІФА", - написав Ґріндель.

Двома тижнями раніше президент ФІФА Джанні Інфантіно визнав, що нині технологія VAR "не є досконалою". 18 місяців тестувань під час різних змагань, зокрема і в Росії, де пройде чемпіонат 2018 року, показали слабкості системи, зокрема повільність під час фіксації голу.

Міжнародна рада футбольних асоціацій (International Football Association Board, IFAB), яка визначає та регулює правила футболу, на засіданні в Цюриху в суботу, 3 березня, ухвалила рішення про включення відеоповтору до правил гри. На національному рівні федерації та ліги самі ухвалюють рішення щодо використання системи відеоповторів, яка є досить дорогою та технологічно складною. Починаючи з цього сезону систему використовують і в німецькій Бундеслізі, хоча вона критикується багатьма вболівальниками.

Нагадаємо, в 2014 році ФІФА почала використовувати технологію фіксації взяття воріт. Тоді арбітри отримували сигнал "так/ні" на свої портативні пристрої - низка камер визначала, чи перетнув м'яч лінію.