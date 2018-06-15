На чолі з канцлером: Тимошенко надумала поміняти структуру влади в Україні

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила про наміри ввести в Україні парламентську форму правління канцлерського типу.

Так, під час виступу на форумі "Новий курс України" в Києві, 15 червня, вона зазначила, що нібито всі успішні країни світу мають парламентську форму правління, а президентські мають багато недоліків, передає УП.

Зокрема, Тимошенко представила таблицю, де зазначила, що проаналізувала 30 найуспішніших країн світу і більшість з них саме парламентського типу, а найбідніші - президентського.

Крім того, вона зазначила, що парламент повинен перейти на біометричне голосування.

"Ось питають, а якщо у депутата немає пальців? Ну... проголосує чимось іншим", - пожартувала Тимошенко.

Вона додала, що весь світ сміється над Україною, яка до цих пір не перейшла на біометричне голосування.

Нагадаємо, під час виступу Тимошенко перед нею публічно роздягнувся чоловік .