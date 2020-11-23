На Чернігівщині почався масовий "корупціонеропад". Інтерв’ю з очільницею ОДА Коваленко

У Чернігівській області за останні кілька тижнів прямо "корупціонеропад" – затриманий на хабарі керівник районної державної адміністрації, мер міста і селища. Це випадковість чи нова політика обласної державної адміністрації, ми вирішили поцікавитись в Анни Коваленко – нової очільниці ОДА.

– Мало хто очікував від вас такий старт, зазвичай керівнику ОДА дають певний час для того, щоб увійти в курс справ. А тут у вас все синхронно: і входження у справи, й "антикорупційний аудит". Це нова стратегія?

– Аудит в області, ми почали з себе – запросили в ОДА Держаудитслужбу разом із силовиками для перевірки обласного бюджету 2019-2020 року. Затримання, які ви бачите – це результат нашої тісної співпраці із силовим блоком. Ми не ділимо корупціонерів на "своїх" і "чужих", не дивимось на ранги та нічого "не зупиняємо". Аудит пройде – але підхід залишиться. Президент вимагає від мене порядку в області.

– Ви запропонували жителям Чернігівської області економити на цінах за газ до 40%, як у вас вийшло?

– Платіжки за комунальні послуги – завжди болюча тема. У середньому сьогодні жителі Чернігівської області платять 8.88 грн за м куб. і платять, бо звикли. Я запросила директора компанії ТОВ "Газопостачальна компанія "НАФТОГАЗ Україна" Максима Рабіновича, щоб розказати людям, зокрема керівникам ОТГ та мерам міст про те, що ринок відкритий із 01 серпня і тепер кожне домогосподарство може саме обирати постачальника газу. Ця система нова, але вже зараз зрозуміло, що люди будуть більше контролювати свої витрати на газ.

ОДА очолила Анна Коваленко

– Вам 29 років, як вдалося стати керівницею області в такому віці?

– Командиром на Майдані я стала в 22, а в 23 – вперше балотувалась до ВРУ та отримала пропозицію стати заступником міністра. У 25 – брала участь у створенні партії та увійшла в політраду, а вже у 26 я працювала в аналітичному центрі в місті Вашингтон США. У 28 – народна депутатка ВРУ, потім заступниця керівника ОПУ з питань нацбезпеки та оборони. У мене багато публічних матеріалів і виступів, за плечима численні професійні конференції в різних куточках світу. В особливих умовах рік рахується за три і я за напрацьованим досвідом почуваюся часом на всі сорок девять. Взагалі цікаво, що одні й ті самі люди захоплюються вісімнадцятирічною Жанною д'Арк і бухтять. І щодо двадцятидев'ятирічної губернаторки.

– Ви вагітні й вам скоро народжувати, як ви емоційно справляєтеся з таким напруженням?

– Знаєте, якщо є напруження і спротив, то є і струм. Тому взагалі я від напруження заряджуюся. Вагітність звісно вимагає енергії, але водночас дає і якусь невідому раніше силу. І ще з’явились у свідомості нові для мене контури про затишок і безпеку. Якось незвично і круто одночасно. Зараз я думаю, що невипадково співпали моя вагітність та губернаторство. Я вважаю, що жінка, яка хоче народити дитину, це такий собі маркер благополуччя. Чім більше таких жінок навколо, тим у кращому місті ми живемо.

– Як вам із першого погляду здалась організованість та ефективність всередині ОДА?

– Обласна державна адміністрація може бути значно ефективнішою, якщо її працівники врешті-решт зрозуміють, що "порядок бьет класс", що без належного планування та відповідальності – ми не зможемо мати результатів. Є ті, хто зацікавлений у гальмуванні процесів модернізації у веденні управлінської діяльності, адже бюрократична волокита дає можливість затягувати ухвалення рішень, яких потребує населення, через підкилимні ігри, що на жаль, у своїй більшості має характер бажання власного збагачення. Законодавство щодо державної служби та роботи органів місцевого самоврядування, на мою думку, має бути переглянуто, особливо в частині невиконання службових обов'язків. Адже маємо ситуацію, коли держслужбовця і не так просто звільнити за бездіяльність та не виконання службових обов'язків. Звідси і відчуття вседозволеності в багатьох кадрів, і в цьому контексті я говорю не про корупцію, а саме бездіяння як працівника.

Коваленко розказала про стосунки з Хомчаком

– У ЗМІ пишуть, що на Ваше призначення вплинув Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, з яким Ви нещодавно побрались?

– Так він впливав і вплинув – всіляко відмовляв від того, щоб я йшла на цю посаду. Як будь-який чоловік, його можна зрозуміти – хоче, щоб дружина була більше вдома, а не жила на дві області. Зараз ставиться з розумінням – вдома про роботу намагаємось не говорити.

– Завжди цікаво, як саме будуть складатися взаємини керівника ОДА із мером міста обласного центру. Владислава Атрошенка в місті підтримали 77% виборців, в області партія, яку він представляє, набрала майже 30%? Ви часто зустрічаєтесь?

– Поки зустрічались двічі. Стратегія роботи дуже проста – максимально раціональна. Я за здоровий баланс. Якщо мені потрібна співпраця в місті – я телефоную та обговорюю обґрунтовані пропозиції. Якщо меру потрібна взаємодія і підтримка в області – аналогічно. Єдине, що може якось загострити наші взаємини, або їх зіпсувати якось – так це лише тема корупції. Сподіваюсь, до цього не дійде.

– Які основні напрями визначили для себе в роботі ОДА?

– Це прості та зрозумілі напрями, продиктовані здоровим глуздом. По-перше, ми повинні вийти з аутсайдерів за рівнем заробітної плати. Паралельно забезпечити більш сприятливі умови для підприємців та інвесторів і зробити це насамперед через боротьбу з корупцією та налагодження роботи з радами усіх рівнів. Також серед першочергових задач покращення якості медичних послуг. Це продиктоване ситуацією з ковід. Ну і, звісно, питання туризму та екології. Туристичний потенціал області просто неймовірний. Є пілотні проєкти, такі як "ефективне використання землі" – у такий спосіб збільшення доходів для ОТГ. Мені здається, що саме пілотні проєкти в разі успішності яких – можуть бути як "досвід", корисні для всієї України. Тому їм я приділяю особливу увагу. В області величезний недооцінений потенціал і в промисловому, і в аграрному, і в туристичному напрямах. Коли я зустрічаюсь із місцевими підприємцями та активістами, я бачу величезний запит на зміни. Але водночас розумію, що люди втомились від нескінченних розповідей про зміни та реформи. Тому я обережна з обіцянками, краще розповідати про вже зроблене.

Коваленко вшанувала пам'ять героїв Небесної сотні

– Яка ситуація з коронавірусом в області?

– Ситуація, звісно, як і всюди, складна. Навіть у розвинених і заможних країнах ковід – це важкий виклик для систем охорони здоров’я. А нам із нашими більш ніж обмеженими ресурсами взагалі потрібно шукати нестандартні рішення. Зараз ми тримаємо все під контролем, щодня збираємо статистику захворюванності, щотижня нові лікарні отримують статус "ковід" та приймають хворих, які потребують стаціонарного лікування. Але готуємося до ускладнення ситуації. Закупаємо додаткове медичне обладнання, розробляємо плани розгортання додаткових місць госпіталізації. Розшукуємо на це дефіцитні ресурси. Взагалі мешканці області з розумінням ставляться до карантинних обмежень, за що я їм вдячна. Карантинні обмеження – це не панацея, але саме вони можуть сповільнити стрімке розповсюдження хвороби і це дасть нам змогу відповідно реагувати.

– Ви самостійно ухвалюєте рішення чи з кимось радитесь?

– По-перше, з чотирнадцятого року в мене зібралась гарна команда. По-друге, у мене дуже велике коло знайомих, висококваліфікованих експертів як наших, так і іноземних. А по-третє, я людина взагалі без комплексів, якщо мені буде потрібна думка знавця, я звернусь до нього незалежно від того, демократ він або республіканець, чи він із "Слуг народу" або з "Голосу" чи з "Батьківщини". Але рішення я ухвалюю сама і відповідаю за нього.

Коваленко запалила свічку на честь героїв

– Зеленський – він яка людина в роботі? Можете назвати його сильні та слабкі сторони?

– Він політик не із системи і це його дуже сильна сторона. Коли я кажу система, я маю на увазі кланово-олігархічний механізм, який навчився дуже ефективно вбудовувати в себе нових політиків, активістів, волонтерів. Ця система може прикидатися прогресивною, проєвропейською, національно орієнтовною, але це все лише яскравий фантик, за яким брудний механізм із висмоктування грошей. Так от Зеленський поза логікою цієї системи. До того ж його позасистемність не деструктивна. Знаєте, є "особлива думка", а президент – це людина "особливої дії". І ця його особливість дає шанс на рух дійсно європейським вектором.