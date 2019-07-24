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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

На Чернігівщині люди збунтувалися проти фальсифікацій на виборах: відео

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Жителі міста Прилуки (Чернігівська область) зібралися на масовий мітинг під стінами окружної виборчої комісії 210 округу. Вони незадоволені підсумками позачергових виборів до Верховної Ради.

Люди вийшли з протестом проти масштабних порушень і фальсифікацій, спрямованих проти одного з кандидатів. Відео протестів опубліковано на сторінці "ЧеЛайн" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Мітинг

Мітинг

Скріншот відео

Зокрема, виборці вважають, що підтасовування голосів відбувалося на користь Сергія Коровченка, який програвав самовисуванцю Борису Приходьку.

Новини
Масові порушення: на окрузі одіозного Коровченка розгорівся скандал

Як повідомляв OBOZREVATEL, кандидат у народні депутати України Борис Приходько за 210 виборчим округом на Чернігівщині поскаржився на фальсифікації під час підрахунку голосів на позачергових виборах до Верховної Ради.

У його зверненні йшлося про те, що в той час, як в округах Чернігівської області вже завершувалося встановлення результатів і документи передавалися в ЦВК, в ОВК №210 не були прийняті всі протоколи від дільничних виборчих комісій.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна Чернігів
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