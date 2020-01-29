На Берлін: звільнений Байденом ексгенпрокурор засвітився в літаку

Колишнього генерального прокурора України Віктора Шокіна помітили в літаку рейсу Київ – Берлін в аеропорту Бориспіль.

Відповідне фото опублікував на своїй сторінці у Facebook засновник громадської організації StateWatch Олександр Лємєнов.

"Мені сьогодні однозначно щастить на експрокурорів. Радий бачити Віктора Миколайовича Шокіна!" – підписав він світлину, на якій колишній генеральний прокурор стоїть в профіль у проході між сидіннями в салоні літака.

Віктор Шокін Facebook Олександра Лємєнова

Під постом українці почали бурхливо обговорювати маршрут і мету подорожі колишнього генпрокурора.

"І куди вони всі летять", "Обійняв хоч дідуся?", "Економно летять. Стоячи", "Ти хоч місцем поступився людині похилого віку?" – пишуть люди в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше колишній віцепрезидент США Джозеф Байден розповів, як завдяки його наполегливості в Україні за шість годин звільнили генпрокурора Шокіна.

Нагадаємо, в січні 2018 року Шокіна засікли в аеропорту Цюріха в Швейцарії.

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