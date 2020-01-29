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29 січня • оновлено в 17:28
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На Берлін: звільнений Байденом ексгенпрокурор засвітився в літаку

1.3т
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Колишнього генерального прокурора України Віктора Шокіна помітили в літаку рейсу Київ – Берлін в аеропорту Бориспіль.

Відповідне фото опублікував на своїй сторінці у Facebook засновник громадської організації StateWatch Олександр Лємєнов.

"Мені сьогодні однозначно щастить на експрокурорів. Радий бачити Віктора Миколайовича Шокіна!" – підписав він світлину, на якій колишній генеральний прокурор стоїть в профіль у проході між сидіннями в салоні літака.

Віктор Шокін

Віктор Шокін

Facebook Олександра Лємєнова

Під постом українці почали бурхливо обговорювати маршрут і мету подорожі колишнього генпрокурора.

"І куди вони всі летять", "Обійняв хоч дідуся?", "Економно летять. Стоячи", "Ти хоч місцем поступився людині похилого віку?" – пишуть люди в коментарях.

На Берлін: звільнений Байденом ексгенпрокурор засвітився в літаку

На Берлін: звільнений Байденом ексгенпрокурор засвітився в літаку

На Берлін: звільнений Байденом ексгенпрокурор засвітився в літаку

На Берлін: звільнений Байденом ексгенпрокурор засвітився в літаку

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Міла Озеровська Міла Озеровська
Особи
Віктор Шокін Олександр Лємєнов
Місце
Україна
Тег
аеропорт Бориспіль
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Лoxлы, вам хотя бы стыдно, что ваших генпрокуроров заморские байден увольняют? Где ваша смешная нэзалэжность?
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Животный инстинкт нацисты животные тварм?)))
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