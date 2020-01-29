На Берлін: звільнений Байденом ексгенпрокурор засвітився в літаку

Колишнього генерального прокурора України Віктора Шокіна помітили в літаку рейсу Київ – Берлін в аеропорту Бориспіль.
Відповідне фото опублікував на своїй сторінці у Facebook засновник громадської організації StateWatch Олександр Лємєнов.
"Мені сьогодні однозначно щастить на експрокурорів. Радий бачити Віктора Миколайовича Шокіна!" – підписав він світлину, на якій колишній генеральний прокурор стоїть в профіль у проході між сидіннями в салоні літака.
Віктор Шокін
Facebook Олександра Лємєнова
Під постом українці почали бурхливо обговорювати маршрут і мету подорожі колишнього генпрокурора.
"І куди вони всі летять", "Обійняв хоч дідуся?", "Економно летять. Стоячи", "Ти хоч місцем поступився людині похилого віку?" – пишуть люди в коментарях.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше колишній віцепрезидент США Джозеф Байден розповів, як завдяки його наполегливості в Україні за шість годин звільнили генпрокурора Шокіна.
Нагадаємо, в січні 2018 року Шокіна засікли в аеропорту Цюріха в Швейцарії.
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