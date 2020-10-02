Суб'єктивна образлива думка, – Мендель про "плівки" Лероса

На оприлюднених нардепом Гео Леросом "плівках" зафіксовано розмову осіб, які не мають жодного відношення до Офісу президента, вважає спікерка президента України Юлія Мендель.

У коментарі "Українській правді" речниця Зеленського заявила, що там присутня "суб’єктивна образлива думка приватної особи". Вона зазначила, що Офіс президента не оцінюватиме звинувачення в корупції від Лероса, оскільки цим мають займатися правоохоронні органи.

"На оприлюднених плівках розмова осіб, які не мають жодного відношення до Офісу президента. Там є суб’єктивна образлива думка приватної особи, яка озвучує сторонні прізвища, не пов’язані з розмовою. Цим питанням мають займатися правоохоронні органи. Офіс президента не може надавати кваліфіковану оцінку будь-яким аудіо- чи відеоматеріалам, тим більше втручатися в діяльність правоохоронних органів, яка має бути прозорою", – заявила Мендель.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лерос оприлюднив аудіозаписи, на яких Денис Комарницький і "слуга народу" Тищенко нібито планують замах на нього й нардепа Олександра Дубінського. Уривки розмов начебто вказують на те, що глава Офісу президента Андрій Єрмак покриває корупційні дії Комарницького в Києві.

Лерос пояснює, що після обшуків у Комарницького, пов'язаних із корупцією на Воскресенському мосту, справу "загасили" за допомогою кума Тищенка Єрмака. У розмові Комарницький нагадав Тищенку про бандитське минуле: "Добре, що ми з тобою ще з того часу, так?"

2 жовтня поліція відкрила провадження щодо можливого "замаху" на Лероса з боку депутата Миколи Тищенка і Дениса Комарницького.