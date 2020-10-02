Суб'єктивна образлива думка, – Мендель про "плівки" Лероса
Речниця Зеленського висловила позицію Банкової щодо "плівок"
Мендель вважає, що справою мають займатися правоохоронці
На оприлюднених нардепом Гео Леросом "плівках" зафіксовано розмову осіб, які не мають жодного відношення до Офісу президента, вважає спікерка президента України Юлія Мендель.
У коментарі "Українській правді" речниця Зеленського заявила, що там присутня "суб’єктивна образлива думка приватної особи". Вона зазначила, що Офіс президента не оцінюватиме звинувачення в корупції від Лероса, оскільки цим мають займатися правоохоронні органи.
"На оприлюднених плівках розмова осіб, які не мають жодного відношення до Офісу президента. Там є суб’єктивна образлива думка приватної особи, яка озвучує сторонні прізвища, не пов’язані з розмовою. Цим питанням мають займатися правоохоронні органи. Офіс президента не може надавати кваліфіковану оцінку будь-яким аудіо- чи відеоматеріалам, тим більше втручатися в діяльність правоохоронних органів, яка має бути прозорою", – заявила Мендель.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Лерос оприлюднив аудіозаписи, на яких Денис Комарницький і "слуга народу" Тищенко нібито планують замах на нього й нардепа Олександра Дубінського. Уривки розмов начебто вказують на те, що глава Офісу президента Андрій Єрмак покриває корупційні дії Комарницького в Києві.
Лерос пояснює, що після обшуків у Комарницького, пов'язаних із корупцією на Воскресенському мосту, справу "загасили" за допомогою кума Тищенка Єрмака. У розмові Комарницький нагадав Тищенку про бандитське минуле: "Добре, що ми з тобою ще з того часу, так?"
2 жовтня поліція відкрила провадження щодо можливого "замаху" на Лероса з боку депутата Миколи Тищенка і Дениса Комарницького.