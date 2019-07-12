На 216 окрузі в Києві визначився лідер виборів до Верховної Ради – РАНД

Якби вибори відбулися у ці вихідні, на 216 окрузі у Києві, згідно з персональним рейтингом, яким користуються кандидати-мажоритарники, перше місце посів би Андрій Юсов, друге – Павло Тесленко, на третьому опинився би Олександр Зеленський.

Про це свідчать підсумки опитування, яке було проведене Центром соціального інжинірингу "РАНД" у період з 8 по 11 липня. Експерти здійснили передвиборче опитування серед респондентів-виборців округу 216 міста Києва.

Як повідомляється у доповіді "РАНД", дослідженням ставилося за мету виявити власні рейтинги кандидатів, а не кандидатів у поєднанні з партією, від якої вони висуваються.

Вибори "Прямий"

Таким чином, найбільш рейтинговими кандидатами, які мають власний авторитет і відповідно, найбільші рейтинги на окрузі №216, виявились (серед тих, хто піде на вибори та визначився з кандидатом): на першому місці висуванець від "Громадянської позиції" – Юсов Андрій (23,3%), на другому – Тесленко Павло (17,1%), на третьому –однофамілець чинного президента – Зеленський Олександр (12,4%). На четвертому місці – чинний депутат Київради Павлик Віталій (11,7%). П’яте місце посідає Забуранна Леся –10,5%, її персональний рейтинг є значно нижчим за рейтинг "Слуги народу", партії, яка її висуває.

У "РАНД" також дослідили персональний антирейтинг кандидатів-мажоритарників.

Як повідомляється в інформації Центру соціального інжинірингу, рейтинг кандидатів, за яких би не проголосували за жодних обставин, виглядає так: перші сходинки посідають Павлик Віталій (41,1%) і Тесленко Павло (12,7%). Слід зазначити, обидва ці кандидати є чинними депутатами Київради. Натомість, лідер персонального рейтингу Юсов Андрій має найнижчий антирейтинг – 1,9%.

Як вважає соціолог та експерт з комунікації Дмитро Громаков, нічого дивного у ситуації з персональними рейтингами немає.

"Ми дослідили персональні рейтинги та антирейтинги кандидатів-мажоритарників на 216 окрузі міста Києва. Результати демонструють, що навіть якщо рейтингова партія висуватиме свого кандидата на округ, це не обумовлює стовідсоткового перетікання рейтингу партії на рейтинг кандидата. Адже кандидатам самим доводиться спілкуватися з виборцями, презентувати персонально свою програму дій, переконувати голосувати за себе. Багатьом це просто не вдається. І тому цілком нормальна картина, коли виборець віддасть голос за партію, але не підтримає її висуванця", – зазначив експерт.

Нагадаємо, дострокові парламентські вибори відбудуться в Україні вже 21 липня.

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