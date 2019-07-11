На 216 окрузі в Києві хочуть відновити кріпацтво – Юсов

Ексрегіонал, чинний депутат парламенту Олександр Супруненко, який знявся із позачергових виборів у ВРУ, хоче передати 216 округ у Києві разом із виборцями своєму багаторічному помічнику, депутату Київради Віталію Павлику.

Про це повідомив громадський і політичний діяч, кандидат у депутати від партії "Громадянська позиція" Андрій Юсов на своїй сторінці у Facebook. Він зазначив, що Супруненко раніше готував "сітку" підкупу на президентських виборах, а тепер удвох із Павликом знову робить це ж на парламентських, і додав, що має докази.

За словами Юсова, Павлик чи не щодня робить на окрузі "добрі справи": то ставить дитячі майданчики, то організовує свята, то замінює поштові скриньки, залишивши людям свої реквізити на ключах, то ставить нові вікна у під’їздах.

Супруненко та Павлик

"Робиться це за гроші з державного бюджету, а презентується, як "Павлик-красунчик турбується про киян", – прокоментував Юсов.

Він звернувся до інших кандидатів, запитавши, чи свідомо вони заплющують очі на всі махінації, які відбуваються на окрузі. Юсов додав, що йому та виборцям на такі дії небайдуже.

"Найближчими днями я подам скарги до Нацполіції, МВС, Генпрокуратури. Сподіваюсь на належну реакцію та чесні вибори", – підсумував він.

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