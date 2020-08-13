МЗС заявило про культурний "геноцид" проти корінних українців у Росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба засудив намір Росії ліквідувати українську громаду Сірого клину. На цій території етнічні українці проживають уже понад 400 років.

Під час брифінгу 13 серпня очільник МЗС пообіцяв співвітчизникам за кордоном боротися за право збереженнями ними своєї культури та ідентичності (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Нам стало відомо, що російська влада закриває чергову українську організацію – це українська громада Сірого клину. На 28 серпня 2020 року в Омську заплановано розгляд так званої судової справи про ліквідацію Омської громадської регіональної організації "Сибірський центр української культури "Сірий клин". Ми розглядаємо це як продовження репресивної політики Росії проти громадських організацій українців у Росії", – зазначив Кулеба.

Він наголосив, що Україна рішуче протестує проти цих репресивних дій та вимагає від РФ дотримуватися норм міжнародного права та загальновизнаних демократичних норм. Також міністр безпосередньо звернувся до етнічних українців, які живуть на території Сірого клину.

"Дорогі українці Сірого клину та всі інші українці, які живуть на території Росії! Ми знаємо і пам'ятаємо про вас! Ми знаємо, що на теренах Сірого клину, у степовому краї, українці з'явилися ще в XVI столітті. Що наша присутність на цих теренах є глибоко вкорінена. І я дякую всім, хто протягом століть зберігає українську ідентичність, попри утиски, асиміляцію і русифікацію. Ми вважаємо усіх вас невід'ємною частиною українського народу", – сказав Кулеба.

Він також запевнив, що Україна уважно стежить за всіма протиправними діями Росії проти своїх співвітчизників і докладатиме всіх зусиль, аби вони зберегли право на розвиток українських традицій, мови, культури та ідентичності.

"Ви фізично далеко від України, але ми завжди поруч із вами й будемо використовувати всі наявні у нас інструменти, щоб вам допомогти", – пообіцяв очільник МЗС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Представництво президента України в Автономній Республіці Крим засудило утиски Православної церкви України російськими окупантами та порівняло їхні дії із геноцидом. Йдеться про рішення окупаційних кримських судів щодо виселення громади ПЦУ з Кафедрального собору Святих рівноапостольних князів Володимира та Ольги в Сімферополі.