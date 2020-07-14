МЗС Вірменії викликав посла України через заяву про конфлікт з Азербайджаном

Міністерство закордонних справ Вірменії викликало посла України в Вірменії Івана Кулебу через заяву українського МЗС з приводу напруженості на вірмено-азербайджанському кордоні.

Про це у вівторок, 14 липня, повідомила прес-служба МЗС Вірменії. Раніше, 13 липня, українські дипломати закликали сторони конфлікту докласти максимальних зусиль для деескалації ситуації.

"14 липня в МЗС Республіки Вірменії був запрошений посол України у Вірменії Іван Кулеба, якого прийняв заступник міністра закордонних справ Шаварш Кочарян. Шаварш Кочарян представив послу оцінку МЗС РВ в зв'язку з заявою МЗС України про напруженість на вірмено-азербайджанському кордоні", – сказано в повідомленні МЗС Вірменії.

В ході зустрічі заступник міністра закордонних справ поінформував посла про розпочаті азербайджанськими збройними силами з 12-го липня порушення режиму припинення вогню в північно-східному напрямку вірмено-азербайджанського кордону, про послідовні цілеспрямовані обстріли цивільної інфраструктури і мирного населення, а також про ситуацію, створену в внаслідок агресивних дій Азербайджану.

У неділю, 12 липня, Баку і Єреван звинуватили один одного в порушенні режиму припинення вогню і використанні артилерії.

За даними Міноборони Азербайджану, підрозділи збройних сил Вірменії на ділянці Товузского району обстріляли азербайджанські позиції з артилерійських установок.

За інформацією Міноборони Вірменії для агентства "Інтерфакс", вдень 12 липня військовослужбовці Азербайджану спочатку спробували на автомобілі УАЗ порушити кордон, а потім, використовуючи артилерійський вогонь, спробували захопити опорний пункт.

У ніч на 14 липня на вірмено-азербайджанському кордоні на товузском напрямку тривали бої, вірменська сторона зазнала втрат у живій силі і техніці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в парламенті Азербайджану заявили, що країна не зможе звільнити окуповані землі, поки Росія надає військову підтримку Вірменії.