МЗС викликало посла Угорщини через агітацію на Закарпатті в день виборів

Міністерство закордонних справ України викликало посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто, якому вручили ноту протесту через політичну агітацію угорських дипломатів на користь однієї з партій на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року.

Про це повідомила пресслужба МЗС України 26 жовтня. У відомстві підкреслили, що такі дії суперечать українському законодавству.

"Угорському дипломату доведена позиція МЗС про неприпустимість винесення в публічний простір заяв офіційними особами Угорщини, особливо в день виборів, із закликами до громадян України угорського походження голосувати за Партію угорців – Товариство угорської культури Закарпаття", – сказано в повідомленні.

Зазначається, що такі дії угорських чиновників суперечать ст. 50 закону України "Про місцеві вибори" і ст. 57 Виборчого кодексу України, які забороняють іноземцям брати участь у передвиборчій агітації.

У міністерстві закликали угорську сторону поважати законодавство України і не робити кроків, які свідчать про пряме втручання у внутрішні справи України й не відповідають добросусідському характеру українсько-угорських відносин.

Як писав OBOZREVATEL, у день голосування на місцевих виборах в Україні 25 жовтня угорська сторона вдалася до прямої агітації за партію "Товариство угорської культури Закарпаття". Пост на підтримку партії написав в Facebook міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.