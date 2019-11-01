Макрон поскаржився на "українські банди": МЗС відреагував на різкий випад

Міністерство закордонних справ України запросило посла Франції для роз'яснень скандальної заяви президента Еммануеля Макрона про "українські банди".

Про це інформує пресслужба відомства. Французький дипломат зі свого боку запевнив, що претензій до громадян України, які подорожують, у французької сторони немає.

"Слова Макрона, що стосуються проблематики міграції та законного працевлаштування, були висмикнуті з контексту", – йдеться у повідомленні.

Відомство додало, що сторони підтвердили: між Києвом і Парижем існує повне розуміння та співпраця в реалізації домовленостей про пересування громадян обох країн.

Зі свого боку народний депутат, співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко назвала слова президента Франції неприйнятними і необдуманими.

"Заява Макрона тим більше обурлива, що він є учасником нормандського формату і мав би особливо обережно підбирати слова про Україну та українців", – написала вона на сторінці у Facebook.

Еммануель Макрон BBC

Нагадаємо, як передавало Deutsche Welle, Макрон заявив, що буде всіма силами боротися з нелегальною імміграцією в країну, згадавши при цьому й українців.

"Я віддаю перевагу легальним іммігрантам із Гвінеї чи Кот-д'Івуар... замість нелегальних українських чи болгарських банд", – цитували журналісти лідера Франції.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Макрон провів телефонну розмову з главою Росії Володимиром Путіним. Вони обговорили переговори російської сторони з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом щодо війни в Сирії.

Раніше Макрон обговорив із Путіним війну в Україні. Лідер Франції несподівано підтримав позицію Росії щодо подальших переговорів про Донбас.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся