МЗС України звинуватило Росію у "страусовій поведінці"

У Міністерстві закордонних справ України назвали "страусовою поведінкою" повернення Росією ноти протесту через військово-морський парад в анексованому Севастополі.

Як сказали "Укрінформу" в МЗС, російське зовнішньополітичне відомство повернуло українську ноту з пропозицією "позбутися ілюзій і звикнутись із тим фактом, що Крим і Севастополь є невіддільною частиною Росії".

У міністерстві вважають це "фактом страусової поведінки російської дипломатії – повернути документ, ніби й не було".

У МЗС також наголосили, що РФ має звикнути до того, що подібна її поведінка не шкодить офіційній фіксації чергового правопорушення з метою його включення до поточних і майбутніх справ щодо Росії у зв’язку з її тривалою збройною агресією проти України.

Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ України направило Російській Федерації ноту протесту через проведення в Севастополі військового параду з нагоди дня Військово-морського флоту Росії.

У ноті зазначено, що МЗС України розцінює проведення 26 липня без узгодження з українською стороною параду як чергове порушення російською стороною норм міжнародного права, зокрема численних резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, а також законодавства України.

Зазначалося, що цинічна організація параду окупаційного флоту є черговою ілюстрацією свідомих кроків Росії з ескалації напруженості в українсько-російських відносинах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Російська Федерація повернула Україні без розгляду цю ноту протесту.