МЗС України закликало відмовитися від тактики "умиротворення" Росії

Тактика Ради Європи щодо "умиротворення" Росії не дає результатів, оскільки РФ не лише не дослухається, а навіть посилює свою агресивну політику.

Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ Катерина Зеленко напередодні візиту до Москви 19 жовтня генерального секретаря РЄ Марії Пейчинович-Бурич, повідомляє "Укрінформ".

"Спроби Ради Європи "образумить" Москву, тактика "умиротворення" та "залучення", яку сповідував попередник Марії Пейчинович-Бурич, не дали результатів", – зазначила речниця МЗС.

Вона також нагадала, що стан із правами людини в РФ погіршується в геометричній прогресії щонайменше починаючи з 2008 року, коли розпочалася агресія країни-члена РЄ проти Грузії, а після незаконної анексії Криму та агресії проти України на Донбасі ця тенденція набула особливо загрозливих масштабів.

Зеленко наголосила, що Росія лише посилює свої злочинні дії, які призводять до порушень прав людини і злочинів проти людяності не лише на її території, а й на територіях країн-членів РЄ.

"За таких обставин пані генеральний секретар Ради Європи, яка має певні повноваження, мусить вжити всіх необхідних заходів у межах своєї компетенції, які б щонайменше створили передумови для повернення РФ на шлях виконання своїх зобов’язань", – зазначила Зеленко.

Вона уточнила, що йдеться про зобов'язання, які взяла на себе Росія як умову для запрошення до членства в Раді Європи, а також зобов’язання у рамках конвенційних механізмів.

У підсумку Зеленко зазначила, що Україна чекатиме на доповідь пані генсекретаря за підсумками візиту до Москви.

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