МЗС України вперше прокоментувало вибори в Білорусі

МЗС України заявило, що офіційно оприлюднені результати виборів президента Білорусі не викликають довіри в білоруському суспільстві.

Таким чином, Міністерство закордонних справ не визнало підсумки виборів. "Ми загалом поділяємо позицію, висловлену Європейським Союзом", – сказано на сайті відомства.

Зазначимо, раніше в ЄС заявили про фальсифікації результатів голосування і необхідність санкцій проти відповідальних осіб.

У повідомленні українських дипломатів підкреслюється, що Україна "надзвичайно стурбована випадками необґрунтованого жорстокості правоохоронців щодо громадян, які беруть участь у протестах, представників ЗМІ та іноземців".

МЗС закликало керівництво Білорусі не допустити подальших переслідувань із політичних мотивів своїх опонентів і тих громадян, які вийшли на вулиці міст продемонструвати свою позицію, а також ретельно розслідувати всі факти неправомірного застосування сили проти мирних протестувальників.

"Розраховуємо, що звільнення з-під варти частини затриманих стане початком діалогу влади з громадянським суспільством із метою пошуку компромісів", – заявили в міністерстві.

Зазначається, що Україна вважає Білорусь "особливо близькою країною". Держава готова докласти всіх зусиль, щоб допомогти Білорусі "пройти цей складний етап без ослаблення суверенітету, врегулювати кризу з дотриманням основних прав і свобод громадян".

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