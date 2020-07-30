МЗС України відреагувало на затримання вагнерівців у Білорусі

Бойовиків із Донбасу можуть використати для дестабілізації ситуації в Білорусі. itc.ua

Затримання в Білорусі бойовиків групи Вагнера підтверджує той факт, що учасники російських окупаційних сил і незаконних військових формувань, які воювали на Донбасі, використовуються в інших точках світу і становлять загрозу.

Як ідеться в коментарі речниці Міністерства закордонних справ України Катерини Зеленко, опублікованому на офіційному сайті МЗС, виявлення цих бойовиків свідчить, що їх можуть використати для дестабілізації ситуації в Білорусі напередодні президентських виборів.

"У зв'язку з цим наголошуємо, що Україна розвиває добросусідські відносини із сусідньою Білоруссю, всебічно підтримує її суверенітет і незалежність", – зазначається в заяві.

У МЗС підкреслили, що питання про можливу екстрадицію чи інші правові дії будуть вирішуватися відповідними правоохоронними і спеціальними органами.

Як повідомляв OBOZREVATEL: