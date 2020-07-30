МЗС України відреагувало на затримання вагнерівців у Білорусі
Бойовиків із Донбасу можуть використати для дестабілізації ситуації в Білорусі. itc.ua
Затримання в Білорусі бойовиків групи Вагнера підтверджує той факт, що учасники російських окупаційних сил і незаконних військових формувань, які воювали на Донбасі, використовуються в інших точках світу і становлять загрозу.
Як ідеться в коментарі речниці Міністерства закордонних справ України Катерини Зеленко, опублікованому на офіційному сайті МЗС, виявлення цих бойовиків свідчить, що їх можуть використати для дестабілізації ситуації в Білорусі напередодні президентських виборів.
"У зв'язку з цим наголошуємо, що Україна розвиває добросусідські відносини із сусідньою Білоруссю, всебічно підтримує її суверенітет і незалежність", – зазначається в заяві.
У МЗС підкреслили, що питання про можливу екстрадицію чи інші правові дії будуть вирішуватися відповідними правоохоронними і спеціальними органами.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у ніч на 29 липня в Білорусі затримали 33 бойовиків російської ПВК Вагнера.
Усього в країну прибуло понад 200 найманців нібито для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії.
Пізніше з'ясувалося, що серед затриманих вагнерівців – багато терористів "Л/ДНР", яких внесено в базу військових злочинців на сайті "Миротворець".
Президент Білорусі Олександр Лукашенко через це скликав термінову нараду з членами Ради безпеки. Глава держави зазначив, що росіяни вже почали реагувати й виправдовуватися.
П'ятьох кандидатів у президенти Білорусі в терміновому порядку запросили з'явитися в ЦВК уранці 30 липня.
За словами держсекретаря Ради безпеки Білорусі Андрія Равкова, до 200 бойовиків перебувало на території країни, 33 затримано, зараз тривають пошуки інших.