МЗС України скоротить до мінімуму договори з Росією

Міністерство закордонних справ планує подальший перегляд і скорочення договірної бази з Російською Федерацією до мінімально необхідного рівня.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар. Він зазначив, що Україна не йде на радикально-емоційні кроки, які можуть пошкодити громадянам.

"До війни у нас було 453 підписані двосторонні угоди. Зараз залишаються в силі близько 300 документів, але триває подальша ревізія того, від чого ми можемо відмовитися", – сказав дипломат.

Він підкреслив, що Україна не розірвала дипломатичні відносини з Росією.

"Ми не припинили свою дипломатичну присутність в Росії, відповідно, громадяни України в карантин вільно туди переміщалися, і перебуваючи на території РФ, мали можливість отримати захист. Якщо скасувати відразу всі угоди, ми опинимося в патовій ситуації, коли не будемо мати механізм захисту інтересів українських громадян на території РФ. А цього допускати не можна", – зазначив Бондар.

Заступник міністра підкреслив, що зараз діють тільки функціональні договори – частково договірна база в рамках СНД і частково двостороння.

"Але ми з міністерствами і відомствами їх поступово переглядаємо, щоб оптимізувати і залишити мінімально необхідну кількість документів, які б дозволили зберігати належний рівень захисту прав і інтересів громадян України", – пояснив він.

Дипломат пояснив, що українська сторона буде дотримуватися процедури виходу або припинення дії договорів, щоб потім не було двоякого трактування сили певних документів.

"Наприклад, Росія в односторонньому порядку денонсувала угоди про базування Чорноморського флоту РФ в Криму. Ми вважаємо, що вони повинні діяти, оскільки правові процедури не були дотримані, а росіяни порушили міжнародне право, вдавшись до спроби окупації української території", – резюмував заступник міністра .

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, президент РФ Володимир Путін підписав закон про припинення дії чотирьох російсько-українських угод по Чорноморському флоту РФ.