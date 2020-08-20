МЗС України підготувало відповідь на звинувачення у втручанні у справи Білорусі

Міністерство закордонних справ України винесе на розгляд керівництва держави пропозиції щодо подальшого розвитку відносин з Білоруссю.

Таке рішення було ухвалене після наради за участю профільних департаментів МЗС і посла України в Білорусі Ігоря Кизима, повідомляється на сайті відомства.

"Посол надав оцінку ситуації в Білорусі, ймовірні прогнози розвитку подій і пропозиції щодо реагування. За результатами наради Міністерство закордонних справ України внесе на розгляд керівництва держави пропозиції щодо подальшого розвитку українсько-білоруських відносин", – зазначили в МЗС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство закордонних справ України вперше викликало українського посла в Білорусі Ігоря Кизима до Києва, щоб провести консультації і оцінити перспективи відносин між країнами.

Причиною для такого рішення стала видача Росії членів російської приватної військової компанії Вагнера, а також пішли безпідставні звинувачення в бік України від Олександра Лукашенка в недружніх кроках проти Білорусі.