Головна Новини
20 травня • оновлено в 21:15
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

В МЗС Росії відповіли Зеленському щодо Криму і Донбасу

8.1т
Читати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін не ухиляється від переговорів щодо Криму і Донбасу, коли є можливість домовитися.

Про це РИА Новости повідомило джерело в Міністерстві закордонних справ Росії у відповідь на заяву президента України Володимира Зеленського про те, що російський лідер не хоче обговорювати питання щодо анексії Криму.

"Путін не ухиляється": в МЗС Росії відповіли Зеленському щодо Криму і Донбасу

Офіс президента України

"Москва ніколи не ухиляється, якщо є перспектива домовитися, а Володимир Путін ніколи не уникав діалогу", – наводить інформагентство його слова.

Також джерело заявило, що новий саміт "нормандської четвірки" відбудеться після прогресу за домовленостями, досягнутими в Парижі.

"Що стосується нового саміту "нормандської четвірки", то так, тут є умови – виконання рішень попереднього саміту в Парижі й узгодження заздалегідь проєкту підсумкового документа. Із семи рішень Парижа виконано, з натяжкою, тільки одне – обмін утриманими особами. Тому про нову зустріч можна говорити тільки тоді, коли буде прогрес за всіма пунктами Парижа. До цього явно ще дуже далеко", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час пресконференції 20 травня Володимир Зеленський заявив, що Москва не має наміру обговорювати питання анексії Криму.

Також президент України спрогнозував зустріч з Володимиром Путіним у "нормандському форматі" після пандемії COVID-19.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрій Сергієнко
Теми
Анексія Криму Війна на Донбасі
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
26
16
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
14
Треш
Політика

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 19 230.

    Вилікувалися: 5955. Померли: 564.

  • У світі захворіли понад 4,9 млн осіб, загинули – 323 тисячі.

  • Лікарі заявили про нове небезпечне ускладнення при COVID-19.

  • Протягом тижня Швеція, яка не вводила карантин, стала лідером в Європі за кількістю смертей від COVID-19 на душу населення.

  • У Нідерландах працівник хутряної ферми, де розводять норок, заразився коронавірусом від тварини.

Новини політики

Топпублікації

Топблоги