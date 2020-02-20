"Підірвала мир!" МЗС потужно звернулося до Росії в роковини початку агресії

У Міністерстві закордонних справ України виступили з потужним засудженням російської агресії в четвер, 20 лютого, – в 6-ту річницю початку війни, розв'язаної РФ.

Заява з'явилася на сайті зовнішньополітичного відомства. Зазначається, що саме 20 лютого 2014 року російські війська почали окупацію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, "підірвавши мир і безпеку на континенті".

"Росія порушила основоположні принципи міжнародного права, на яких базуються міжнародні відносини в сучасному світі і які є основою для підтримання миру і стабільності – принципи незастосування сили або погрози силою, поваги суверенітету і територіальної цілісності незалежних держав, а також непорушності кордонів", – наголосили в МЗС.

МЗС потужно звернулося до Росії через агресію

Дипломати відзначили єдність громадян України, мужність наших воїнів і підтримку міжнародних партнерів, які допомогли відстояти незалежність, зупинивши просування агресора на Донбасі.

Також звернули увагу на засудження злочинної агресії та незаконної анексії Криму світовою спільнотою.

"Наслідки вчиненого Росією міжнародного злочину трагічні – окупація частини території України, десятки тисяч загиблих і поранених, півтора мільйона внутрішньо переміщених і мільйони українських громадян, змушених жити на тимчасово окупованих територіях в умовах терору і системних порушень прав людини", – акцентували в МЗС.

У МЗС озвучили злочини РФ: проведення незаконного призову в російські збройні сили, системна політики переселення жителів Росії на тимчасово окуповані українські території з метою зміни їхнього демографічного складу, примусова паспортизація громадян України, прискорена мілітаризація окупованих територій.

Дипломати зажадали від Росії розпочати безумовне виконання власних зобов'язань як сторони міжнародного збройного конфлікту, негайного припинення вогню і початку врегулювання ситуації на Донбасі на основі домовленостей, досягнутих у рамках міжнародних форматів.

Світ же Україна закликала посилити економічні санкції проти Росії.

"Ми віримо, що спільними зусиллями цивілізованого світу ми зможемо відновити мир і стабільність у Європі і повагу до основоположних принципів сучасного міжнародного порядку", – резюмували дипломати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 лютого, Рада Безпеки ООН провела засідання у зв'язку з п'ятою річницею Мінських домовленостей, яке відбулося з ініціативи Росії. США, Британія, Франція, Німеччина, Естонія та інші країни висловили підтримку Україні, рішуче засудивши підлі провокації Путіна та його маріонеток на Донбасі.

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