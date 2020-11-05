Україні не важливо, хто переможе виборах президента США, адже наша країна має двопартійну підтримку в Штатах.

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Про це на брифінгу в четвер, 5 листопада, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Дипломат зазначив, що поточна президентська гонка в США нагадує американські гірки.

"Хочу озвучити офіційну нашу позицію, яка полягає в тому, який би вибір не зробив американський народ, ми будемо успішно розвивати і далі стратегічне партнерство між США ітаУкраїною. У цьому немає ніяких сумнівів", – повідомив глава МЗС.

Чиновник додав, що підтримка України в США базується не на персоналіях, а на системній підтримці, яку наша країна має і від Демократичної партії, так і від Республіканської.

"Ніхто і ніщо не зможе зупинити розвиток наших відносин і підтримку Америкою територіальної цілісності України і нашої боротьби з російською агресією", – підсумував міністр.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як світові ЗМІ відреагували на вибори в США.