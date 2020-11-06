МЗС направило Росії ноту протесту через новий указ Путіна про роздачу документів у ОРДЛО

Міністерство закордонних справ України надіслало Росії ноту протесту через оприлюднення 6 листопада чергового указу президента РФ Володимира Путіна щодо видачі документів мешканцям ОРДЛО.

Відповідна заява з цього приводу з'явилася на офіційному сайті МЗС. Українські дипломати назвали цей крок новою спробою російської влади легалізувати незаконну видачу мешканцям тимчасово окупованого Донбасу документів і реєстраційних знаків транспортних засобів, а також надання російського громадянства у спрощеному порядку.

"МЗС України вважає ці кроки російської сторони черговим елементом агресії стосовно України, які спрямовані проти суверенітету та територіальної цілісності нашої держави, є відвертим свідченням наміру Кремля продовжувати війну проти України не лише збройними, але й юридичними методами", – йдеться у заяві.

Зовнішньополітичне відомство України наголосило, що протиправне рішення Кремля відкрито суперечить зобов’язанням російської сторони за Мінськими домовленостями. Крім того, воно ігнорує зусилля, що докладаються в "нормандському форматі" та Тристоронній контактній групі для підтримання режиму припинення вогню та мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Вкотре наголошуємо, що кремлівські укази стосовно так званого "визнання документів і реєстраційних знаків" та "спрощеного порядку" надання громадянства Російської Федерації жителям окремих районів Донецької і Луганської областей України не визнаватимуться українською стороною. Переконані, що наші міжнародні партнери також не визнаватимуть ці російські документи та будь-які правочини на їх основі", – підкреслили в МЗС.

Крім того, дипломати висунули вимогу, аби російська сторона невідкладно скасувала усі агресивні рішення щодо України та усунула їхні негативні наслідки.

"У зв’язку з публікацією цього указу МЗС висловлює рішучий протест російській стороні з направленням відповідної ноти, закликає наших міжнародних партнерів, насамперед за лінією "нормандського формату", засудити дії РФ та вжити необхідних засобів тиску, у тому числі санкційного. Це питання якнайшвидше буде порушене Україною на міжнародних платформах, зокрема в рамках ООН, ОБСЄ та Ради Європи", – підсумували в українському міністерстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія видає жителям тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей свої паспорти, тому що там нібито "живуть етнічні росіяни". Ба більше, Кремль продовжить їх "захищати".