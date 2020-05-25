МЗС Грузії завершило консультації з відкликаним із України послом: коли він повернеться до Києва

Міністерство закордонних справ Грузії завершило консультації з послом в Україні Теймуразом Шарашенідзе, який був відкликаний грузинською стороною для консультацій через призначення експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі главою виконавчого комітету Національної ради реформ України.

Як повідомило джерело РИА Новости в МЗС Грузії, посол після повернення на батьківщину пройшов двотижневий карантин, що є обов'язковим в умовах пандемії коронавірусу, після чого з'явився в зовнішньополітичне відомство.

Шарашенідзе викликали до Грузії після після скандалу з призначенням Саакашвілі

"Безумовно, ми будемо спостерігати за розвитком подій в Україні та за тим, які кроки зробить українське керівництво щодо нормалізації відносин, і саме після цього буде прийнято рішення про дату повернення посла в Україну", – заявило джерело.

Також в МЗС повідомили, що на зустрічі з послом були розглянуті питання перспектив співпраці Грузії і України з урахуванням тієї реальності, яка сьогодні існує.

"Ще раз роз'яснюємо, що відкликання посла в столицю для консультації є прийнятим кроком в дипломатичній практиці. Грузинська сторона прийняла дане рішення через те, що керівництво України призначило на посаду засуджену в Грузії особу, що не відповідає двостороннім відносинам. Природно, відкликання посла для консультацій не має на увазі розрив дипломатичних відносин, також не планується перегляд стратегічного партнерства між країнами", – сказано в заяві.

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