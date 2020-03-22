МЗС атакували порадами не евакуювати українців через коронавірус: Кулеба дав жорстку відповідь

Міністерство закордонних справ України щодня має справу з порадами залишити наших громадян в уражених коронавірусів регіонах до кінця карантину.

Про це розповів глава відомства в ексклюзивному інтерв'ю OBOZREVATEL. За його словами, ці порадники повинні зрозуміти, що ніхто не може заборонити громадянину України повернутися додому.

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"У мене заклик до громадян: не відштовхувати своїх співвітчизників, для них – це така ж Батьківщина, тут їхні родичі та близькі, хвилюються за них і хочуть, щоб вони були вдома", – сказав він.

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У той же час Кулеба звернувся і до тих, хто опинився за кордоном:

"Якщо є можливість поки залишатися у вашій країні перебування, залишайтеся там. В умовах пандемії взагалі будь-яке пересування світом – це додаткова небезпека для вас, близьких і оточуючих. Відповідно, чим менше буде пересувань, тим вищою буде ваша особиста безпека, якщо є місце, де ви можете мінімізувати соціальні контакти. Звичайно, є багато випадків, коли питання не стоїть – залишатися чи ні, де нагальна потреба, і ми робимо все, щоб допомогти громадянам в цій ситуації ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше більше тисячі українців, які застрягли в Індонезії, попросили владу створити "реальний і доступний" маршрут евакуації.

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