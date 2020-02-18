Мюнхенський план про дружбу з Росією замовили - Пристайко

Мюнхенський план щодо відновленню миру в Україні схожий на виконання політичного замовлення.

Таку заяву зробив в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV міністр закордонних справ Вадим Пристайко. За його словами, ця пропозиція не дарма була оприлюднена саме на платформі в Мюнхені.

Вадим Пристайко "Цензор.НЕТ"

"Є люди, які щиро хочуть допомогти і пропонують свої плани, а є ті, які виконують певне політичне замовлення. Якщо вибирати між цими двома крайностями, то, напевно, той план... ближчий до тих, хто виконує політичне замовлення. Чому це було зроблено саме зараз? Тому що Мюнхенська – одна з найголовніших конференцій з безпеки. Саме це арена для таких пропозицій і ідей", – пояснив Пристайко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На Мюнхенській конференції з безпеки був представлений так званий план "12 кроків для посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні", що спровокував гучний скандал.

У МЗС України відразу заявили, що він не відображає офіційної позиції нашої країни. А американські дипломати та експерти побачили, що частина озвучених там пропозицій повторюють меседжі Кремля.

Після цього документ був вилучений з сайту Мюнхенській конференції.

Міністр оборони України Андрій Загороднюк назвав "вкиданням" так званий план "12 кроків для посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні" запропонований на Мюнхенській конференції з безпеки.

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