Мюнхенський план миру в Україні виявився "вкидом": Загороднюк зробив заяву. Відео

Міністр оборони України Андрій Загороднюк назвав "вкидом" так званий план "12 кроків для посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні" запропонований на Мюнхенській конференції з безпеки.

У коментарі телеканалу "Україна 24" глава оборонного відомства назвав цей план "приватною ініціативою якихось громадян" (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Міністр оборони України Андрій Загороднюк Телеканал "Україна 24"

"Він не відповідає офіційній позиції жодної з країн. Його вже прибрали з сайту конференції. Це приватна ініціатива якихось громадян. Може, це якийсь вкид. Ми працюємо над іншими питаннями", – сказав Загороднюк.

Міністр оборони додав, що робота ведеться в рамках мінського і нормандського форматів. "У нас є мінський процес, є нормандський процес, в рамках яких ми і працюємо. Не забуваємо про те, що у нас на сході війна, і ми відстоюємо незалежністю і територіальну цілісність країни", – зазначив він.

Мюнхенська конференція з безпеки MunSecConf / Twitter

Водночас в Міністерстві закордонних справ також заявили, що цей план є неофіційним документом, а приватною ініціативою, яку керівництво Мюнхенській конференції не визнає.

"Документ “Дванадцять кроків для посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні” був підготовлений неурядовою організацією Euro-Atlantic Security Leadership Group. Це приватна ініціатива групи політиків і експертів, небайдужих до питань міжнародної безпеки та ситуації з безпекою в Україні, зокрема збройної агресії РФ проти нашої країни", – сказала "Укрінформу " речниця МЗС Катерина Зеленко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Мюнхенській конференції з безпеки був представлений так званий план "12 кроків для посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні", що спровокував гучний скандал.

У МЗС України відразу заявили, що він не відображає офіційну позицію нашої країни. А американські дипломати і експерти побачили, що частина озвучених там пропозицій повторюють меседжі Кремля.

Після цього документ був вилучений з сайту Мюнхенській конференції.

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