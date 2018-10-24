МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
БлогиСвіт

/Блоги - Політика

Борислав Береза
Борислав Береза
Всі статті автора

''Мы построим Украину! С вашей помощью или без нее!''

18.1тЧитати матеріал російською

В 1982 году сенатор Джо Байден пригрозил премьер-министру Израиля Менахему Бегину сокращением американской помощи. Таков был ответ Бегина:

"Никогда не пугайте нас тем, что лишите помощи. Это не сработает. Я не тот еврей, у которого дрожат коленки. Я еврей, который горд историей своего народа, насчитывающей уже 3700 лет. Когда мы гибли в газовых камерах и печах, никто не пришел к нам на помощь. И также никто не помогал нам в нашем стремлении строить свое государство. Мы справились с этим сами и заплатили сполна. Мы боролись за свои идеалы. Мы умирали за них. И мы до сих пор придерживаемся этих принципов. Мы будем защищать их. И, если понадобится, снова погибнем за свои принципы. С вашей помощью или без нее."

Новини
Путин признал победу Украины в войне

Я вспомнил это к тому, что нам пора выстраивать в обществе схожую идеологию. И мы должны избавиться от всех иллюзий. От иллюзий в доброго дядю Сэма и от еврооптимизма, избавиться от мысли, что наши проблемы - самые важные для наших западных партнеров. Избавиться от мифов о том, что они нам всегда будут помогать. Будут, но только в своих интересах и если это будет им выгодно. В любом другом случае они будут высказывать глубокую озабоченность и просто переживать за нас. Так уже было во время, когда Россия аннексировала Крым и вторглась на Донбасс.

Новини
Новости Крымнаша. Загнанная в угол крыса начала торговаться

Пора осознать, что мы нужны только себе. Что наши проблемы - война, коррупция, спад экономики, трудовая миграция, демографический кризис и все остальное, мы будем преодолевать сами. Мы можем слушать советы. Мы должны учиться у тех, кто может дать нам знания, которые у нас отсутствуют. Мы будем использовать чужой опыт и привлекать специалистов. Но возрождать Украину нам придется самостоятельно. За нас это никто делать не станет. Мы живем в прагматичном мире. И если мы не в состоянии решить наши проблемы, то остальные не решат их за нас, а будут их использовать в своих интересах.

К сожалению слова западных политиков не всегда совпадают с их действиями. Почему? Потому, что они делают то, что выгодно их странам и избирателям. И мы должны действовать так же, делая лишь то, что усиляет Украину - экономически, политически, демократически или делает нас мощнее в военно-оборонном направлении.

Новини
Утверждения Путина о Крыме и Севастополе не соответствуют действительности

И мы должны стать полезными нашим западным партнерам. Именно полезными, но без ущерба или потерь для себя. Наоборот, мы должны во всем получать свои бенифиты. И строить Украину. Новую и прогрессивную. Строить, а не ждать, что ее кто-то нам выстроит. И если нас подталкивают к тому, что нам не выгодно, пугают чем-то, принуждают и пытаются убедить в том, что нам не нужно, то мы должны научиться отвечать в стиле Менахема Бегина: "Мы построим Украину! С вашей помощью или без нее!"

Самое главное не только это говорить, но и делать.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Борислав БерезаБорислав Береза
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Борислава Березы
Поділитися у Facebook
75
Коментарі
9
197
Смішно
83
Цікаво
1
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
судя по пацюкам набежавшим , ой пацакам , степень доверия к содержанию очень высока, за счет правдивости....вот хороший маркер, чем больше пацюки, ой пацаки ! дергаются и визжат тем більш дотепна статьья....))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Salnikov Oleg
Salnikov Oleg
А.И.Деникин Ни о каком независимом украинском государстве не может идти речи, их лидеры , вчерашние батраки у малорусских и польских магнатов, считают, что государство - это село, что они могут его построить, будто вскопать огород после пляшки горилки. Украинство – эталон бахвальства и местечковой ограниченности, не видавший ничего дальше канавы своего хутора.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
2
2 из 4 ответов | показать все
Salnikov Oleg
Salnikov Oleg
Лисовская Варвара, для начала перекрестись. чтобы не казалось. А что касается Брат-2. Ну только полный идиот, либо хохол(что одно и то-же) может всерьёз воспринимать этот фильм. В то-же время у вас в каждой волости есть свой пан атаман грициан таврический. Например. в закарпатье - балога. днепропетровщина под контролем бени коломойского и т д. Да обстановку в вашей недостране можно вот этой фразой охарактиризовать https://www.youtube.com/watch?v=fmDrqQnKbUo
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
andreyev andrei
andreyev andrei
Лисовская Варвара, Боюсь, что это вы туповаты, а не (боевик????!!!!) Брат:-)
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Артемьев Вячеслав
Артемьев Вячеслав
Если взять учебник истории Украины. Вырвать оттуда всё, связанное с проклятым царизмом и Российской Империей. Вырвать, растоптать и сжечь всё, связанное с ненавистным СССР. Аккуратно посмотреть на оставшуюся в руках пустую обложку с одиноким листком внутри, содержащим описание бесконечных измен, предательств и грызни послереволюционных годов 20 века. Всех этих Петлюр, Скоропадских, Грушевских, бандер, шухевичей, с Директориями и т.д. Потом вложить ещё два листочка. Один - с перечнем так и неподтверждённых немцами боев против них украинских националистов во время Великой Отечественной Войны. Второй - с одной лишь фразой: «За 25 лет самостоятельности страна потеряла 10 миллионов человек, 20% населения». И всё. Аккуратно закрыть учебник и никому не показывать.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
2 из 5 ответов | показать все
Salnikov Oleg
Salnikov Oleg
Лисовская Варвара, у вас была возможность построить вторую францию а вы построили северный габон.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Лисовская Варвара, из укропии Финляндия не получится
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Наші блоги