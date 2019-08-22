"М'ясо по-французьки!" Забужко рознесла Макрона за ідею про Росію в G8

Українська письменниця Оксана Забужко жорстко виступила проти ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона повернути Росію до "Великої вісімки".
Своєю думкою вона поділилася на особистій сторінці у Facebook і наголосила, що Франція майже всю свою історію намагалася загравати з Росією та її правителями.
"Щодо "м'яса по-французьки", тобто Макрона з його ганьбою, повинна все ж уточнити декілька речей. Перше. Французькі політики ось уже 200 років гаряче люблять російських імператорів. Це не просто політкуревство, а частина французької культури: Бастилія, звичайно, Бастилією, нехай ворожа кров окропить наші поля і ось це все, але тютюнець, коли ближче до справи, понесуть месьє енкаведистові аж бігом", – обурилася українська інтелектуалка.
Вона зазначила, що легендарна українська поетеса Леся Українка ще у 25-річному віці усвідомила цю суть французько-російських відносин і виклала їх у своєму "La voix d'une prisonniere russe". Забужко переконана, що зараз цей текст зобов'язані вивчати всі українські дипломати, щоб потім не дивуватися зраді з боку французьких партнерів.
Оксана Забужко
"Друге. "Європа від Лісабона до Владивостока" – це придумав зовсім не Путін, а голова КДБ СРСР Шелєпін, рочків так із 60 назад, коли, власне, вся концепція нинішньої "гібридної війни" Кремля і народилася на світ (вирішено було, що вже відпочили після Другої світової і можна продовжити звідти, де Сталін зупинився, – "то, что отцы не допели, мы допоем")", – обурюється письменниця.
"Те, що цей мем раденько підхопили спочатку Меркель, а тепер Макрон, говорить тільки про проблеми їх "ексімперій" і ніяк не повинно затирати в наших очах спадкоємність лінії "Шелэпін – Андропов – Путін". Саме вона становить основний зміст післясталінської історії Росії, байдуже з СРСР чи без", – наголосила Забужко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
президент США Дональд Трамп заявив, що виступає за повернення Росії до "Великої вісімки", звідки її виключили після анексії українського Криму.
Його ідею в телефонній розмові підтримав президент Франції Еммануель Макрон. Лідери домовилися покликати Путіна на наступний саміт у 2020 році.
Французький президент також сказав, що питання про повернення Росії у формат G8 і "реанімації" відносин між Росією і ЄС залежить від прогресу у врегулюванні "української кризи".
У МЗС Росії у відповідь на цю інформацію заявили, що "чекають конкретних пропозицій".
Проти повернення Росії висловилися канцлер Німеччини Ангела Меркель і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що відродження членства Росії в G8 можливе тільки за умови повернення Україною окупованого Криму, припинення бойових дій на Донбасі і звільнення українських політв'язнів і моряків.
В уряді Японії нібито готові на саміті G7 обговорити можливість повернення Росії в G8.
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