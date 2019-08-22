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"М'ясо по-французьки!" Забужко рознесла Макрона за ідею про Росію в G8

1.7т Читати матеріал російською

Українська письменниця Оксана Забужко жорстко виступила проти ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона повернути Росію до "Великої вісімки".

Своєю думкою вона поділилася на особистій сторінці у Facebook і наголосила, що Франція майже всю свою історію намагалася загравати з Росією та її правителями.

"Щодо "м'яса по-французьки", тобто Макрона з його ганьбою, повинна все ж уточнити декілька речей. Перше. Французькі політики ось уже 200 років гаряче люблять російських імператорів. Це не просто політкуревство, а частина французької культури: Бастилія, звичайно, Бастилією, нехай ворожа кров окропить наші поля і ось це все, але тютюнець, коли ближче до справи, понесуть месьє енкаведистові аж бігом", – обурилася українська інтелектуалка.

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Вона зазначила, що легендарна українська поетеса Леся Українка ще у 25-річному віці усвідомила цю суть французько-російських відносин і виклала їх у своєму "La voix d'une prisonniere russe". Забужко переконана, що зараз цей текст зобов'язані вивчати всі українські дипломати, щоб потім не дивуватися зраді з боку французьких партнерів.

Оксана Забужко

Оксана Забужко

"Друге. "Європа від Лісабона до Владивостока" – це придумав зовсім не Путін, а голова КДБ СРСР Шелєпін, рочків так із 60 назад, коли, власне, вся концепція нинішньої "гібридної війни" Кремля і народилася на світ (вирішено було, що вже відпочили після Другої світової і можна продовжити звідти, де Сталін зупинився, – "то, что отцы не допели, мы допоем")", – обурюється письменниця.

"Те, що цей мем раденько підхопили спочатку Меркель, а тепер Макрон, говорить тільки про проблеми їх "ексімперій" і ніяк не повинно затирати в наших очах спадкоємність лінії "Шелэпін – Андропов – Путін". Саме вона становить основний зміст післясталінської історії Росії, байдуже з СРСР чи без", – наголосила Забужко.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Оксана Забужко Еммануель Макрон Володимир Путін
Місце
Україна
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филипп филипыч
филипп филипыч
украинская писательница не знакомая президенту франции раскритиковала знакомого ей президента франции)) смешно. на меня поругался муравей про которого я никогда не знал и никогда не узнаю. и то что он ругался тоже не узнаю)) вывод: пук в лужу))
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Макрон в панике пишет извинения этой , не помню кому ...
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Похихикать Чисто, Как можно не помнить! Это ж знаменитейшая в галактике укрорейх писательница! Философ! Светоч! Многократная лауреата нобелевской премии города Жмеринка! Она написала..., в общем, шо-то написала...Может,и на заборе...
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Макрон в шоке....ну как же сама забужко что то там перднула в лужу
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