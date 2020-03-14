МВС має намір саджати у в'язницю за порушення карантину і приховування коронавірусу. Документ

Міністерство внутрішніх справ має намір ввести кримінальну відповідальність за зараження небезпечною інфекційною хворобою, а також за самовільне залишення місця обсервації або карантину.

Також в МВС мають намір залучати і до адміністративної відповідальності за вищевказані порушення. Про це в телеграм-канал повідомив глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін. За інформацією OBOZREVATEL, проєкт вже знаходиться на розгляді профільних комітетів ВР.

Як повідомив Шабунін, Верховна Рада має намір розглянути зміни до Кримінального та Адміністративного кодексів на позачерговому засіданні. Так, в КК можуть з'явитися три нові статті, наприклад, ст. 130-1 "Зараження особливо небезпечною або небезпечною інфекційною хворобою".

Карантин в Україні

"Свідоме залишення іншої особи в небезпецы зараження особливо небезпечною або небезпечною інфекційною хворобою, карається арештом на строк до трьох місяців або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років", – відмічено в законопроэкті.

Стаття 130-2 "Самовільне залишення місця обсервації (карантину)" передбачає покарання позбавленням волі на строк до трьох років.

Стаття 130-3. "Приховування або перекручення відомостей про захворюваність інфекційними хворобами" може каратися штрафом до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 тис. гривень) або обмеженням волі на строк до трьох років.

"Ті самі діяння, вчинені повторно або в місцевості, оголошеній зоною здійснення карантинних заходів або надзвичайної ситуації, або такі, що спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, караються обмеженням волі на строк від двох до п'яти років", – йдеться в проєкті закону.

Крім того, в МВС за порушення санітарних норм "встановлених з метою протидії поширенню особливо небезпечної або небезпечної інфекційної хвороби" готують штраф від 12 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів (204 – 425 гривень).

За ті ж порушення посадові особи понесуть быльше покарання – від 15 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів (255 – 850 гривень)

За ухилення від обстеження і лікування осіб, що мають симптоми особливо небезпечної або небезпечної інфекційної хвороби – штраф від 10 до 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 – 425 гривень).

Ухилення від лікування осіб, стосовно яких є достатні дані про те, що вони хворі особливо небезпечною або небезпечною інфекційною хворобою – штраф від 25 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів (425 – 850 гривень).

За умисне приховування джерела зараження особливо небезпечною або небезпечною інфекційною хворобою – штрафу від 5 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів (85 – 255 гривень).

"Порушення вимог щодо поводження з відходами, що виникли під час здійснення заходів протидії поширенню особливо небезпечної або небезпечної інфекційної хвороби, під час їх збирання, перевезення, зберігання, знешкодження, видалення, обробки або утилізації – тягне за собою накладення штрафу на громадян від 50 до 120 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, фізичних осіб - підприємців - від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", – йдеться в проєкті закону МВС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що заходи з протидії коронавируса COVID-2019 в Україні можуть стати ще жорсткіше в зв'язку з поширенням захворювання.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!