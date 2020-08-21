МВС ініціювало зміни до Виборчого кодексу України: що пропонує

Мирослав Семенюк Політика 15:20, 21.08.2020 Оновлено: 15:49, 21.08.2020

Міністерство внутрішніх справ України ініціювало зміни до виборчого кодексу.

Як повідомляє офіційний сайт МВС, глава міністерства Арсен Аваков заявив, що на сьогодні термін охорони виборчих дільниць – 8 днів до виборів, а це дуже велике навантаження на весь особовий склад.

"Тому ми будемо спиратися на ініціативу – охорону дільниць три дні. Цю ініціативу вже розглядає відповідний комітет Верховної Ради", – зазначив він.

Також Аваков наголосив на потребі скорегувати деякі положення законодавства, коли йдеться про перереєстрацію людей напередодні виборів, "тобто те, що прийшло на зміну відкріпним талонам".

"Якщо хтось живе у Василькові, а на момент виборів пішов і перереєструвався де-небудь у Броварах, тому що там подруга балотується в мери, наприклад. Щоб припинити таке, ми даємо одну маленьку поправку", – пояснив міністр.

Він закликав усіх учасників виборчого процесу діяти в межах закону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Центральна виборча комісія призначила проведення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року.

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