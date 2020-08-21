МВС ініціювало зміни до Виборчого кодексу України: що пропонує

Аваков хоче скоротити термін охорони виборчих дільниць.
Міністерство внутрішніх справ України ініціювало зміни до виборчого кодексу.
Як повідомляє офіційний сайт МВС, глава міністерства Арсен Аваков заявив, що на сьогоднішній день термін охорони виборчих дільниць – 8 днів до виборів, а це дуже велике навантаження на весь особовий склад.
"Тому, ми будемо виходити з ініціативи – охорона дільниць 3 дні. Цю ініціативу вже розглядає відповідний комітет Верховної Ради", – зазначив він.
Також Аваков наголосив на необхідності скорегувати деякі положення законодавства, коли йдеться про перереєстрацію людей напередодні виборів, "тобто те, що прийшло на зміну відкріпним талонам".
"Якщо хтось живе у Василькові, а на момент виборів пішов і перереєструвався де-небудь у Броварах, тому що там подруга балотується в мери, наприклад. Щоб припинити таке, ми даємо одну маленьку поправку", – пояснив міністр.
Він закликав усіх учасників виборчого процесу діяти в рамках закону.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Центральна виборча комісія призначила проведення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року.
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