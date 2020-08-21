МВС ініціювало зміни до Виборчого кодексу України: що пропонує

Міністерство внутрішніх справ України ініціювало зміни до виборчого кодексу.

Як повідомляє офіційний сайт МВС, глава міністерства Арсен Аваков заявив, що на сьогоднішній день термін охорони виборчих дільниць – 8 днів до виборів, а це дуже велике навантаження на весь особовий склад.

"Тому, ми будемо виходити з ініціативи – охорона дільниць 3 дні. Цю ініціативу вже розглядає відповідний комітет Верховної Ради", – зазначив він.

Також Аваков наголосив на необхідності скорегувати деякі положення законодавства, коли йдеться про перереєстрацію людей напередодні виборів, "тобто те, що прийшло на зміну відкріпним талонам".

"Якщо хтось живе у Василькові, а на момент виборів пішов і перереєструвався де-небудь у Броварах, тому що там подруга балотується в мери, наприклад. Щоб припинити таке, ми даємо одну маленьку поправку", – пояснив міністр.

Він закликав усіх учасників виборчого процесу діяти в рамках закону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Центральна виборча комісія призначила проведення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року.

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