МВФ попередив про глобальні ризики митної політики Трампа

Світова економіка може відчутно постраждати через протекціонізм США, вважають у МВФ. Адміністрації Трампа радять не вдаватися до принципа "око за око" у торговельній політиці.Нова митна політика адміністрації президента США Дональда Трампа зашкодить світовій економіці. Про це йдеться у звіті Міжнародного валютного фонду (МВФ), оприлюдненому в четвер, 14 червня. Директорка Фонду Крістін Лагард зазначила, що у торговельних війнах "немає переможців, з обох сторін, як правило, лише переможені", цитує агенція новин AP.
Вона закликала США утриматися від запровадження штрафних мит, залагоджувати торговельні суперечки переговорами та не вдаватися до принципу "око за око". У разі запровадження 25-відсоткового мита на товари з Китаю, прогнозує МВФ, Вашингтон запустить "цикл ударів у відповідь" та пошкодить на світові ланцюги постачань.
Американський мінфін своєю чергою відповів, що його політика "призведе до більш стійкого економічного зростання". МВФ натомість очікує спадання темпів економіки США аж до 1,4 відсотка у 2023 році проти 2,9 відсотка цьогоріч.
Утім, адміністрація США, судячи з усього, виконає свою обіцянку ввести штрафні мита проти Китаю. Білий дім увечері в четвер, 14 червня, схвалив список китайських товарів на загальну суму 50 мільярдів доларів, які будуть обкладені загороджувальними митами на рівні 25 відсотків, повідомляють агенція Reutres та газета The Wall Street Journal з посиланням на інформовані джерела. Звіт МВФ не готовий точно оцінити наслідки такого кроку, проте, зазначила Лагард, це підірве довіру бізнесу та стримає інвестиції.
Читайте всі новини по темі "Deutsche Welle" на сайті "Обозреватель".