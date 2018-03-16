"Мужик у спідниці": психолог вказав на слабку сторону Савченко

Народним депутатом України (позафракційним) Надією Савченко дуже легко маніпулювати.

"Сама по собі Савченко дуже поганий маніпулятор, зате прекрасна жертва для маніпуляцій. Закричіть:"Пожежа!" і вона одразу ж прибіжить. Скажеш: "Ганьба" і вона тут же буде тут. Вона такий собі чоловік у спідниці", - про це в коментарі "Обозревателю" сказав психолог, експерт з питань невербальної комунікації Валентин Кім.

Експерт звернув увагу на характер висловлювань Надії Савченко.

"Вони завжди силові, різкі. Савченко використовує гучні інтонації, прямий важкий погляд. Вона миттєво включає свої емоції, коли говорить про щось конфліктне: несправедливість, прогнилу владу тощо. Вона емоційно заряджається з таких ситуацій. Її особистості необхідний конфлікт", - зазначив Кім.

Як повідомляв "Обозреватель", Савченко заявила, що готова повернути президенту Петру Порошенко "зірку Героя України".