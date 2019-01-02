Народний депутат від БПП Олексій Гончаренко підтвердив, що прийде на телеефір у костюмі клоуна через програну суперечку після висунення шоумена Володимира Зеленського на президентські вибори в Україні.
Також він зробив жартівливе ''припущення'' про склад Кабінету міністрів у разі перемоги артиста. Так, міністром оборони міг би стати персонаж серії фільмів "Зоряні війни" Дарт Вейдер, фінансів — герой мультфільмів Скрудж Макдак, а освіти і науки — всесвітньо відома літературна няня Мері Поппінс, написав депутат на своїй сторінці у Facebook.
Олексій Гончаренко
Liga.net
"Доктор Хаус (актор Г'ю Лорі) — міністр охорони здоров'я, Шерлок Холмс (актор Бенедикт Камбербетч) — міністр внутрішніх справ, Денні Оушен (актор Джордж Клуні) — міністр економічного розвитку і торгівлі... а Альбус Дамблдор (персонаж творів про Гаррі Поттера. — Ред.) — міністр закордонних справ. І так, я пам'ятаю про свою обіцянку. Мужик сказав — мужик зробив. Скоро в ефірі", — запевнив Гончаренко.
Володимир Зеленський
gordonua.com
Як писав OBOZREVATEL:
23 грудня нардеп в ефірі телеканалу "Прямий" пообіцяв прийти в незвичайному одязі в тому випадку, якщо лідер студії "Квартал 95" зважиться піти на президентські вибори в 2019 році.
Під час новорічного звернення до українців на телеканалі "1+1", яке "змістило" промову президента України Петра Порошенка, Зеленський оголосив про висунення у кандидати в президенти України.
Керівництво "1+1" пояснило подібний "трюк" тим, що слухати президента під бій курантів — радянська традиція, а зараз прийшов час для нових можливостей.
У мережі на рішення шоумена відреагували неоднозначно: частина українців підтримала Зеленського і висловила готовність проголосувати за його кандидатуру. Інші ж прокоментували заяву вкрай негативно.