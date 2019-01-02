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''Мужик сказав — мужик зробив!'' Відомий нардеп прокоментував суперечку із Зеленським

7.4тЧитати матеріал російською

Народний депутат від БПП Олексій Гончаренко підтвердив, що прийде на телеефір у костюмі клоуна через програну суперечку після висунення шоумена Володимира Зеленського на президентські вибори в Україні.

Також він зробив жартівливе ''припущення'' про склад Кабінету міністрів у разі перемоги артиста. Так, міністром оборони міг би стати персонаж серії фільмів "Зоряні війни" Дарт Вейдер, фінансів — герой мультфільмів Скрудж Макдак, а освіти і науки — всесвітньо відома літературна няня Мері Поппінс, написав депутат на своїй сторінці у Facebook.

Олексій Гончаренко

Олексій Гончаренко

Liga.net

"Доктор Хаус (актор Г'ю Лорі) — міністр охорони здоров'я, Шерлок Холмс (актор Бенедикт Камбербетч) — міністр внутрішніх справ, Денні Оушен (актор Джордж Клуні) — міністр економічного розвитку і торгівлі... а Альбус Дамблдор (персонаж творів про Гаррі Поттера. — Ред.) — міністр закордонних справ. І так, я пам'ятаю про свою обіцянку. Мужик сказав — мужик зробив. Скоро в ефірі", — запевнив Гончаренко.

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До "президентської" команди Зеленського приєдналося уже понад 130 тисяч українців
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

gordonua.com

Як писав OBOZREVATEL:

  • 23 грудня нардеп в ефірі телеканалу "Прямий" пообіцяв прийти в незвичайному одязі в тому випадку, якщо лідер студії "Квартал 95" зважиться піти на президентські вибори в 2019 році.

  • Під час новорічного звернення до українців на телеканалі "1+1", яке "змістило" промову президента України Петра Порошенка, Зеленський оголосив про висунення у кандидати в президенти України.

  • Керівництво "1+1" пояснило подібний "трюк" тим, що слухати президента під бій курантів — радянська традиція, а зараз прийшов час для нових можливостей.

  • У мережі на рішення шоумена відреагували неоднозначно: частина українців підтримала Зеленського і висловила готовність проголосувати за його кандидатуру. Інші ж прокоментували заяву вкрай негативно.

Особи
Олексій ГончаренкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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Філіппов Данило
Філіппов Данило
Застегнуло порохобота Льошика!!!
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
А кто мужик то? Гончаренко? Оч смешно...
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