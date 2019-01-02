Народний депутат від БПП Олексій Гончаренко підтвердив, що прийде на телеефір у костюмі клоуна через програну суперечку після висунення шоумена Володимира Зеленського на президентські вибори в Україні.

Також він зробив жартівливе ''припущення'' про склад Кабінету міністрів у разі перемоги артиста. Так, міністром оборони міг би стати персонаж серії фільмів "Зоряні війни" Дарт Вейдер, фінансів — герой мультфільмів Скрудж Макдак, а освіти і науки — всесвітньо відома літературна няня Мері Поппінс, написав депутат на своїй сторінці у Facebook.

Олексій Гончаренко Liga.net

"Доктор Хаус (актор Г'ю Лорі) — міністр охорони здоров'я, Шерлок Холмс (актор Бенедикт Камбербетч) — міністр внутрішніх справ, Денні Оушен (актор Джордж Клуні) — міністр економічного розвитку і торгівлі... а Альбус Дамблдор (персонаж творів про Гаррі Поттера. — Ред.) — міністр закордонних справ. І так, я пам'ятаю про свою обіцянку. Мужик сказав — мужик зробив. Скоро в ефірі", — запевнив Гончаренко.

Володимир Зеленський gordonua.com

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