Як у Чечні: озвучений план Росії із винищення кримських татар

Росія поставила собі завдання вижити з анексованого Криму якомога більше кримських татар.

Про це заявив в ефірі ObozTV кримськотатарський журналіст і громадський діяч Айдер Муждабаєв, коментуючи нову хвилю обшуків і затримань кримських татар.

"Кінцева мета окупантів – щоб максимальна кількість кримських татар виїхала з Криму. Цю мету вони переслідують ще з першої анексії 1783 року. Вони знижують відсоток кримськотатарського населення – чим нижче, тим краще. Це один процес, він не переривається уже протягом декількох століть. Зараз вони займаються тим, що залякують людей, виставляють їх терористами без будь-яких доказів – без зброї, вибухівки, взагалі без нічого", – заявив журналіст.

"Точно так само Олега Сенцова свого часу назвали терористом. Це дуже зручна для них стаття, тому що передбачає дуже великі терміни – майже як у Сенцова. 13 років, 17 років ув'язнення просять для людей, які не робили і не планували робити нічого. Тому це сигнал усім іншим, що це місце для вас небезпечне, краще б ви звідси виїхали. У такий спосіб вони здійснюють гібридну депортацію, людей витісняють", – підкреслив він.

На думку Муждабаєва, поки в Криму є кримські татари, росіяни не можуть сказати, що це їхня земля: "Це ключовий момент, через що все відбувається, тому що головна легенда полягає в російській сакральності Криму – вона і для Путіна така, і для більшості росіян".

"Вони пред'являють практично всім затриманим обвинувачення в тероризмі, а тероризму ніякого немає, тобто фактично їм пред'явити нема чого. У мене є побоювання, враховуючи попередній досвід ФСБ в організації терористичних актів, вибухів будинків у Москві тощо, які привели Путіна до влади свого часу. Вони можуть самі створити штучні "докази" своїм обвинуваченнями, і щось підірвати, після чого оголосити кримських татар терористами і розповісти світовій спільноті, що "кримські татари – терористи, ми з ними боремося, не заважайте нам", – заявив він.

Кримськотатарський активіст зазначив, що раніше Кремль так само тероризував Чечню.

"Оголосили всіх чеченців терористами, здійснювали замість них теракти й звинувачували чеченців у цьому, а потім добилися того, що Захід заплющив очі на переслідування чеченського народу. Вони цього ж хочуть у Криму. Єдине, що їх зупиняє – їхня легенда про те, що Крим приєднався мирно і там все має бути тихо... Вони б уже давно там підірвали щось і звинуватили кримських татар. Але я думаю, прийде час, і вони й цю межу зможуть перейти", – завершив Муждабаєв.

kp.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заступник глави Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров заявив, що окупанти в Криму проводять політику видавлювання місцевого населення, замінюючи їх приїжджими з материкової частини РФ.

За його оцінками, за час окупації з Криму поїхали 50-60 тис. осіб, із них половина – кримські татари, а на їхнє місце привезли щонайменше 800 тис. росіян.

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