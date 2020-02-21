"Мурашник": опубліковані нові фото двору, де виріс Зеленський

Опубліковані нові фото двору в Кривому Розі, Дніпропетровська область, де виріс президент України Володимир Зеленський.

Будинок, де мешкав глава держави, розташований за адресою вулиця Мистецька, 13. Місцеві жителі прозвали його "мурашником" через величезну кількість квартир, передає "Апостроф".

На опублікованих знімках зображений звичайний двір, яких багато в Україні. У під'їздах встановлені домофони, а на перших поверхах будівель розміщені магазини.

Будинок, де жив Зеленський апостроф

У дворі є крита альтанка, в якій поставили стіл і лавки для відпочинку. Також там розвісили плакати й дзеркала. Біля будинку місцеві жителі побудували гаражі.

Двері в під'їзд апостроф

Зазначається, що майбутній президент ходив у школу №95, що зовісім близько від дому. Додамо, що батьки Зеленського і понині тут мешкають.

Лавочка біля будинку Апостроф

Альтанка Апостроф

Магазин на першому поверсі Апостроф

Вхід у під'їзд Апостроф

Вхід у під'їзд Апостроф

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналісти побували в квартирі батьків президента України Володимира Зеленського в Кривому Розі Дніпропетровської області.

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