Мультирезистентний туберкульоз в Україні: ризики і боротьба (відео)

Понад 25% випадків захворювання на туберкульоз в Україні спричинені мультирезистентним штамом. Найдієвіші антибіотики практично не діють. Закриті і погано устатковані диспансери ускладнюють терапію.У цьому протитуберкульозному диспансері в Боярці, неподалік Києва, лікуються понад 150 хворих на туберкульоз. У багатьох - мультирезистентна форма хвороби. Тобто медикаменти на них практично не діють. Ізолювати пацієнтів один від одного у цій лікарні неможливо. Немає тут і необхідного устаткування для циркуляції повітря.