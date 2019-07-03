"Мухомори і сміття": нардеп жорстко пройшовся по списку партії Смешка

Народний депутат України від "Батьківщини" Віталій Чепинога жорстко висловився про список партії "Сила і честь" Ігоря Смешка.

Саркастичний пост, присвячений її сумнівному складу, політик опублікував на своїй сторінці у Facebook, відзначивши, що перелік кандидатів в нардепи від партії Смешка нагадує йому брудний ліс.

Ігор Смешко "24 канал"

"Список Смешка нагадує мені, ніби п'ятирічна дитина в лісі гриби збирала. Є і пара маслюків, як не дивно, але в основному – що попало. Мухомори, шишки, мох, сміттячко, обгортки від "Снікерсів", шматок заячого г*мна, бліді поганки, дощовий черв'як, пробки з-під пива, листя, білоножки", – жартома написав парламентарій.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

журналістка Ольга Василевська-Смаглюк розповіла, що Смешко продає місця у своїй політичній силі за приголомшливими цінами. Більш того, рекламу він розміщує навіть в газеті безкоштовних оголошень.

Голова обласного відділення партії "Сила і честь" Ігоря Смешка в Чернівцях, Валентина Радчук, вирішила скласти свої повноваження. Найбільше її не влаштувала таємничість формування виборчого списку партії.

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