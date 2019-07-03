ГоловнаНовини
МоваЯзык
БлогиСвіт

/Політика

"Мухомори і сміття": нардеп жорстко пройшовся по списку партії Смешка

Читати матеріал російською

Народний депутат України від "Батьківщини" Віталій Чепинога жорстко висловився про список партії "Сила і честь" Ігоря Смешка.

Саркастичний пост, присвячений її сумнівному складу, політик опублікував на своїй сторінці у Facebook, відзначивши, що перелік кандидатів в нардепи від партії Смешка нагадує йому брудний ліс.

Ігор Смешко

Ігор Смешко

"24 канал"

"Список Смешка нагадує мені, ніби п'ятирічна дитина в лісі гриби збирала. Є і пара маслюків, як не дивно, але в основному – що попало. Мухомори, шишки, мох, сміттячко, обгортки від "Снікерсів", шматок заячого г*мна, бліді поганки, дощовий черв'як, пробки з-під пива, листя, білоножки", – жартома написав парламентарій.

Новини
Шлейф регіоналів: в Раду від партії Смешка йде дочка екс-нардепа

"Мухомори і сміття": нардеп жорстко пройшовся по списку партії Смешка

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • журналістка Ольга Василевська-Смаглюк розповіла, що Смешко продає місця у своїй політичній силі за приголомшливими цінами. Більш того, рекламу він розміщує навіть в газеті безкоштовних оголошень.

  • Голова обласного відділення партії "Сила і честь" Ігоря Смешка в Чернівцях, Валентина Радчук, вирішила скласти свої повноваження. Найбільше її не влаштувала таємничість формування виборчого списку партії.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особи
Ігор СмешкоВіталій Чепинога
Місце
Україна
Тег
Партія "Сила та честь"
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
2
Смішно
4
Цікаво
2
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel