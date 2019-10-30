"Мудак, визнаю": Яременко розкрив правду про секс-скандал. Фото листування

Народний депутат від "Слуги народу" Богдан Яременко зізнався в справжності листування про отримання секс-послуг.

Подробиці інциденту він розкрив пранкеру "Джокеру", який листувався з ним, прикидаючись генпрокурором Русланом Рябошапкою. Знімки діалогу опинилися в розпорядженні "Страны".

Саме за порадою пранкера Яременко все ж вирішив вибачитися перед родиною, колегами по фракції і президентом.

Нардеп думав, що сидить в "захищеному кутку" і журналісти не зможуть знімати екран його телефону. Він визнав, що підставив свою фракцію і президента. "Одним словом, мудак. Визнаю", - написав Яременко.

Переписка Яременко з "Рябошапкою"

Переписка Яременко з "Рябошапкою"

Переписка Яременко з "Рябошапкою"

Переписка Яременко з "Рябошапкою"

Як повідомляв OBOZREVATEL, Яременко напередодні стверджував, що журналіст, який помітив його листування, "повівся на провокацію". "Не варто вірити всьому, що публікують нібито ЗМІ", – заявив він.

Також він заявив, що дружина дзвонила йому після інциденту і нібито подякувала, додавши, що вона "не завжди поділяє моє почуття гумору".

Але незабаром його риторика різко змінилася. Нардеп попросив вибачення у президента Володимира Зеленського і заявив, що "не всі рішення бувають однаковими вдалими".

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