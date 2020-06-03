Мріяв стати президентом: у "Слузі народу" назвали ім'я нового нардепа

Після призначення члена фракції "Слуга народу" Олександра Ткаченка на посаду міністра культури й інформаційної політики, його місце у ВРУ займе юрист і екссуддя Денис Маслов.

Про це в кулуарах Ради заявив глава фракції "СН" Давид Арахамія. Його слова цитує "Інтерфакс-Україна".

"Це пан Маслов: досвідчений юрист і тому він, можливо, буде працювати в іншому комітеті, але я думаю, що це гідна заміна", – сказав він.

Ткаченко і Маслов

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Денис Маслов – керуючий партнер адвокатського об'єднання "ЛОУАТЕК". Він також є директором ТОВ "Авін Трейд" і засновником ТОВ "Юридична фірма "Форца". Ще екссуддя – член ради Дніпропетровського відділення Асоціації правників України, делегат в Правовій асамблеї Асоціації правників України від Дніпропетровської області та член регіональної ради з питань реформ у сфері юстиції.

Маслов працював суддею Дніпровського райсуду в місті Кам'янське Дніпропетровської області. Крім цього, обіймав керівні посади в юридичних компаніях.

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Кандидат у парламентарії закінчив юридичний факультет Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара. Він також має другу вищу освіту за спеціальністю "Банківська справа".

Що цікаво, в інформації про себе на сайті Асоціації правників України Денис Маслов вказав, що ще "з дитинства мріяв стати президентом нашої країни, донині (досьє юриста датоване 2019 роком. – Ред.) мрія залишається незмінною". Також він зізнався, що звільнився із роботи в райсуді м. Кам’янське за власним бажанням, оскільки мав більші амбіції: "прагнув стати частиною команди, яка впровадить значні зміни в країні, зокрема, у судовій сфері".

Інформація про Дениса Маслова uba.ua

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