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3 червня • оновлено в 16:13
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Мріяв стати президентом: у "Слузі народу" назвали ім'я нового нардепа

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Після призначення члена фракції "Слуга народу" Олександра Ткаченка на посаду міністра культури й інформаційної політики, його місце у ВРУ займе юрист і екссуддя Денис Маслов.

Про це в кулуарах Ради заявив глава фракції "СН" Давид Арахамія. Його слова цитує "Інтерфакс-Україна".

"Це пан Маслов: досвідчений юрист і тому він, можливо, буде працювати в іншому комітеті, але я думаю, що це гідна заміна", – сказав він.

Ткаченко і Маслов

Ткаченко і Маслов

Що відомо про нового нардепа від "Слуги народу"

Денис Маслов – керуючий партнер адвокатського об'єднання "ЛОУАТЕК". Він також є директором ТОВ "Авін Трейд" і засновником ТОВ "Юридична фірма "Форца". Ще екссуддя – член ради Дніпропетровського відділення Асоціації правників України, делегат в Правовій асамблеї Асоціації правників України від Дніпропетровської області та член регіональної ради з питань реформ у сфері юстиції.

Маслов працював суддею Дніпровського райсуду в місті Кам'янське Дніпропетровської області. Крім цього, обіймав керівні посади в юридичних компаніях.

Мріяв стати президентом: у "Слузі народу" назвали ім'я нового нардепа

chesno.org

Кандидат у парламентарії закінчив юридичний факультет Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара. Він також має другу вищу освіту за спеціальністю "Банківська справа".

Що цікаво, в інформації про себе на сайті Асоціації правників України Денис Маслов вказав, що ще "з дитинства мріяв стати президентом нашої країни, донині (досьє юриста датоване 2019 роком. – Ред.) мрія залишається незмінною". Також він зізнався, що звільнився із роботи в райсуді м. Кам’янське за власним бажанням, оскільки мав більші амбіції: "прагнув стати частиною команди, яка впровадить значні зміни в країні, зокрема, у судовій сфері".

Інформація про Дениса Маслова

Інформація про Дениса Маслова

uba.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • На засіданні фракції "Слуга народу" ухвалили низку рішень щодо кадрових перестановок у Кабінеті міністрів.

  • Міністром культури й інформаційної політики фракція запропонувала призначити колишнього гендиректора "1+1 медіа" Олександра Ткаченка, який очолював парламентський комітет із питань гуманітарної та інформаційної політики. На його місце запропонували Микиту Потураєва.

  • У середу, 3 червня, до Верховної Ради внесли проєкти постанов про призначення нових міністрів України.

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Автор
Марина Ліснічук
Особи
Давид Арахамія Олександр Ткаченко
Місце
Україна
Теги
політика Верховна Рада України Партія Слуга народу депутат
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