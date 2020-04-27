В Україні є дуже багато людей, які мріють про те, щоб українські літаки знову повернулись в небо, щоб вітчизняні авіакомпанії літали не на бразильських Ембрайєрах, а на прямих українських аналогах АН - 148 і АН -158, щоб в Україні був вітчизняний авіаперевізник, у флоті якого були б літаки українського виробництва, щоб українці з гордістю говорили, що вони літають на українських літаках, а наша держава входить в число декількох країн у світі, які спроможні проектувати і серійно виробляти літаки.

Був час, коли літаки Антонов були одними із основних авіаперевізників на 1/6 частині земної кулі.

Всього було вироблено майже 25 тисяч літаків Антонов, навіть зараз у світі знаходиться в експлуатації більше 5 тисяч цих літаків.

Українці знають, що найбільший у світі літак АН - 225 Мрія був спроектований і вироблений у Києві, так як і інший легендарний літак АН -124 Руслан.

В 2015 роція, будучи віце-президентом ДП "Антонов", приймав на підприємстві посла Австралії в Україні , який розповів мені про свою дитячу мрію, яка і привела його в Україну і на ДП "Антонов". Коли він ще був дитиною, у його рідне місто Перт, яке розташоване на заході Австралії, прилітав АН-225 Мрія.

Все місто вийшло зустрічати цей найбільший літак у світі, і вже тоді у нього зародилась дитяча мрія - побувати у тій країні, яка спроможна була дати світу такий літак.

Ставши дипломатом, як тільки виникла така можливість, він отримав призначення першим послом Австралії в Україні.

Таким чином,він зміг реалізувати свою дитячу мрію - побувати не тільки в країні, в якій був створений літак його мрії, але і побачити безпосередньо величезний цех на авіапідприємстві,в якому він і був виготовлений.

Пан посол був вражений з того що побачив і щасливий, що нарешті зміг реалізувати свою мрію. З того часу украінська Мрія стояла у кабінеті австралііського посла.

Дуже важливо, що і у українського президента теж є мрії, пов’язані з розвитком української авіації і ДП "Антонов".

Правда, президент Зеленський не сказав, це його дитяча мрія - любов до авіації, чи результат його річноі діяльності на посту президента .

Коли я слухав розповідь президента Зеленського про цю свою мрію, я йому повірив!

Дуже щиро ним було сказано і відчувалось, що це не чергові фрази про розвиток української авіації,які підготовлені його офісом.

Я впевнений, що це його щира мрія!

Це велика перемога усіх українських мрійників про розвиток вітчизняної авіації.

Але тепер у нас є дуже авторитетний мрійник - президент держави. Якщо йому вдасться бодай цю мрію реалізувати - повернути українські АНи у небо, це вже буде велика користь для країни. Уже завдяки цьому він увійде в історію новітньоі України!

Але презииденту треба не тільки мріяти про розвиток української авіації, хоча це теж дуже добре, оскільки інші президенти навіть не мріяли про розвиток вітчизняного авіапрому, а і діяти, щоб цю мрію перетворити у реальність.

3 червня 2019 року, зразу ж після інавгурації , я направив президенту Зеленському лист, в якому виклав свої міркування, щодо необхідності негайних дій по спасінню українського авіабудування. В цьому листі були і пропозиції, які співзвучні з мріями президента, про які він сказав в квітні 2020 року.

Глава офісу цей мій лист направив в РНБО, а РНБО в кабмін, який і повинен був підготувати пропозиції для доповіді президенту Зеленському, у всякому разі так мені було повідомлено.

Але,на жаль, цю доповідь для президента готували ті люди, які і довели український авіапром до критичного стану.

Ясно, що після цього нічого не відбулось - все залишилось, так як і було.

Може зараз щось зміниться ?

Все таки - розвиток авіації - це вже мрія президента!

Але для цього мало мріяти,треба діяти - приймати енергійні і кваліфіковані рішення.

На мій погляд, треба негайно вивести ДП "Антонов" і Харківський авіазавод із підпорядкування Укроборонпрому, приєднання цих двох підприємств до цієї структури було викликано далеко не економічною доцільністю. Ні одне авіабудівне підприємство у світі не є державним,а тим більше у складі оборонного комплексу. Це повністю виключає будь яку можливість ефективної роботи.

Потрібно негайно корпоратизувати авіаційні підприємства, залишити за державою контрольні пакети,а решту продати стратегічному інвестору. На території ДП "Антонов", за участю інвестора, побудувати суперсучасне літакобудівне виробництво, яке в кооперації з усім світом почне серійно виробляти по сучасним технологіям модернізовані українські літаки сімейства Антонов. Харківському авіазаводу треба дати нове дихання, у нього великий потенціал.

Треба активно входити у світову кооперацію. Боїнг, наприклад, виготовляє свої літаки у кооперації з 75 країнами світу, так і Антонов повинен активно вступати в світову кооперацію.

Так, як 40 років тому, літаки у світі вже не будують!

Сучасний літак - це продукт світової кооперації!

Літаки Антонов - конкурентні, у них є своя ніша у світовому авіабудуванні.

Головне - збережено Антонов, як визнаний світовий бренд.

Сучасній Україні потрібний позитив, прорив - політичний, економічний, технологічний!

Літакобудування це саме той напрямок,який і може забезпечити цей прорив,але для цього потрібно,щоб президент України не просто мріяв про українську авіацію,а взяв державну опіку над її розвитком,як роблять президенти в інших країнах світу.

Без безпосередньої участі президента країни в цій роботі,нічого не буде,і мрія залишиться мрією!

Але яка головна умова, щоб мрія президента стала реальністю -треба негайно повернути визнаних у світі фахівців до літакобудування в Україні і перш за все академіка, видатного українського авіаконструктора Дмитра Ківу!

Відновити посаду генерального конструктора, адже після Ківи цю посаду взагалі ліквідували, а навіщо їм був генеральний конструктор, вони і не збиралися будувати літаки!

Для того щоб створити українського національного авіаперевізника ,треба спочатку побудувати літаки ,а це як показав час, далеко не усі спроможні зробити!

Гарно говорити - можуть, обіцяти - можуть, запевняти в нездійснених прожектах - можуть, а от літаки побудувати, да й ще й такі які б безпечно літали - от цього вони не можуть.

А Дмитро Ківа може!

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