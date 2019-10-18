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18 жовтня • оновлено в 10:17
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"Можуть бути трагічними!" Сліпачук попередила про небезпеку виборів на Донбасі

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Колишня глава ЦВК Тетяна Сліпачук розповіла про збиток, який можуть нанести Україні вибори в Донбасі.

В інтерв'ю ВВС News Україна вона підкреслила, що в нашій країні є дуже значна кількість людей, у яких посттравматичний синдром, з якими ніхто не працює.

"І це все - підстави для здійснення маніпулятивного впливу під час виборчих процедур. Якщо ви мене запитаєте, чи потрібні нам маніпулятивні вибори, я вважаю, що ні, тому що результат таких виборів може бути дуже трагічним для державності і єдності нашого народу", - зазначила вона.

Тетяна Сліпачук

Тетяна Сліпачук

24 канал

"Мова не тільки про фізичну безпеку і можливість прийти на дільницю. Ти також повинен бути забезпечений всією масою інформації, ти можеш аналізувати кілька джерел, а не тільки одне. Це також безпека інтелектуальна, це свобода від маніпуляцій, це доступ до правосуддя, якщо твоє активне або пасивне виборче право порушується порушуються правила агітації ", - уточнила Сліпачук.

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Тобто, за її словами, ми маємо не одну сторінку факторів, які можуть впливати на свободу вибору.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що вибори на Донбасі проведуть тільки після того, як РФ виведе свої війська.

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Тема
Вибори на Донбасі
Особа
Тетяна Сліпачук
Місце
Україна
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Там уже российские паспорта получают,зачем сами себя обманываете,Путину на потеху?
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